Прощайте, фрики и крысы: в Warzone наконец-то появится переключатель, о котором игроки просили годами

Выход Call of Duty: Modern Warfare 4 воплотит мечту огромного числа поклонников Warzone, устранив многолетнюю проблему, которая негативно сказывалась на игровом процессе и атмосфере игры.

Шутер Call of Duty: Warzone на протяжении многих лет страдал от наплыва абсурдных и комичных скинов, которые полностью разрушали боевую атмосферу и порой давали преимущество их "обладателям". Однако с выходом Modern Warfare 4 разработчики наконец-то предложат игрокам долгожданное решение, сообщает callofduty.com.

Концы в воду для забавных оперативников

Команда разработчиков объявила о внедрении специального переключателя, который позволит скрыть неуместные наряды персонажей из предыдущих частей франшизы.

Новая функция появится со стартом первого сезона обновленной Modern Warfare 4 и будет работать исключительно в режиме "королевской битвы". Если активировать этот фильтр в настройках, все соперники и напарники в лобби или непосредственно во время матча изменят свой облик на реалистичных бойцов из Modern Warfare 4.

При этом причудливые скины персонажей, вроде Грута или огромной крысы, просто исчезнут с вашего экрана.

Как будет работать фильтр: смотрите видео

See Call of Duty: Warzone your way.



Starting with Season 1, a new Operator Skin toggle lets you display only MW4 Operators in game. Learn more: https://t.co/VwXF5mebTw pic.twitter.com/mkkC6M3lar – Call of Duty (@CallofDuty) September 24, 2026

Стоит отметить, что по умолчанию разработчики отключат эту функцию, поэтому каждый пользователь сможет настроить визуальное восприятие игры под свои предпочтения.

Кроме того, нововведение влияет только на то, что видит конкретный игрок на своем мониторе. То есть выбранный вами скин не изменится, даже если он взят из старых частей серии.

Мы знаем, что некоторым игрокам нравится такое разнообразие, тогда как другие предпочли бы, чтобы Call of Duty: Warzone больше соответствовала миру последнего релиза,

– прокомментировали разработчики Activision в специальном блоге.

Недовольство сообщества из-за неуместного внешнего вида оперативников нарастало несколько лет и достигло пика во времена Black Ops 6. Тогда в игру массово добавляли монстров, анимированных персонажей и яркие брендовые коллаборации, которые диссонировали с мрачным военным сеттингом.

Это даже стало одним из маркетинговых ходов Battlefield 6, разработчики которой обещали реализм в противовес игре своих коллег.

В конце концов авторы CoD признали ошибки и пообещали вернуться к суровым и реалистичным образам в Modern Warfare 4, хотя, конечно, мы еще точно увидим новые причудливые скины, но теперь их хотя бы можно будет отключить.