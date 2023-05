Геймер нашел Джоэла из The Last of Us в игре Watch Dogs: Legion

Геймер неожиданно встретил главного героя The Last of Us Джоэла Миллера в другой игре – Watch Dogs: Legion. Интересно, что один из последних пакетов дополнений добавил в игру зомби, так что такая встреча может быть совершенно неслучайной.

Watch Dogs: Legion после выхода критически восприняли геймеры. В игре ввели много новых идей, в том числе отсутствие специального главного героя.

Читайте также PIN-UP Foundation доставил для жителей Херсона гуманитарную помощь

Джоэл в игре Watch Dogs: Legion

Геймер нашел в игре Watch Dogs: Legion интересную ссылку на The Last of Us. Он встретил настоящего Джоэла Миллера, патрулирующего улицы Лондона.

О персонаже известно, что ему 52 года, его годовая зарплата составляет 800 фунтов стерлингов. Также он прошел лечение в психбольнице.

Хотя модель персонажа не совсем похожа на Джоэля, которым мы его видели в играх Last of Us, но об определенном сходстве все же можно сказать.

Другие геймеры в комментариях убеждены, что эта ссылка является сознательным действием разработчиков. Мол, Джоэлу в начале The Last of Us было именно 52 года, так что такие совпадения слишком хороши, чтобы быть просто случайностью.