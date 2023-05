Геймер знайшов Джоела з The Last of Us у грі Watch Dogs: Legion

Геймер несподівано зустрів головного героя The Last of Us Джоела Міллера в іншій грі – Watch Dogs: Legion. Цікаво, що один з останніх пакетів доповнень додав у гру зомбі, тож така зустріч може бути зовсім невипадковою.

Watch Dogs: Legion після виходу критично сприйняли геймери. У грі запровадили багато нових ідей, зокрема відсутність спеціального головного героя.

Джоел у грі Watch Dogs: Legion

Геймер знайшов у грі Watch Dogs: Legion цікаве посилання на The Last of Us. Він зустрів справжнього Джоела Міллера, який патрулює вулиці Лондона.

Про персонажа відомо, що йому 52 роки, його річна зарплата становить 800 фунтів стерлінгів. Також він пройшов лікування в психіатричній лікарні.

Хоча модель персонажа не зовсім схожа на Джоеля, яким ми його бачили в іграх Last of Us, та про певну схожість все ж таки можна сказати.

Інші геймери в коментарях висловили переконання, що це посилання є свідомою дією розробників. Мовляв, Джоелу на початку The Last of Us було саме 52 роки, тож такі збіги занадто гарні, щоб бути просто випадковістю.