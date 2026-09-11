PixelCrown Games решили навсегда удалить свою игру из магазина Valve, поэтому призвали всех желающих геймеров добавить проект в свою библиотеку, чтобы сохранить его навсегда, сообщает 24 Канал.

Бесплатное приключение на полчаса

Студия сообщила о намерении снять Witchcraft: Candy Hunt с продажи, поскольку команда полностью переключает свои силы на создание нового проекта GODSCALE.

Разработчики уже направили соответствующий запрос компании Valve, поэтому теперь удаление зависит только от скорости обработки заявки модераторами платформы. Создатели игры советуют геймерам поторопиться с добавлением аркады в свою библиотеку Steam.

Witchcraft: Candy Hunt – игра в стиле классических 2D-шутеров с 16-битной графикой и праздничной атмосферой Хэллоуина.

Главная героиня летит на метле и сражается с тыквенными монстрами, привидениями и летучими мышами. Особенностью игрового процесса стали коты-помощники: каждая дополнительная жизнь добавляет на экран пушистого спутника, который летает рядом и помогает отстреливать врагов.

Трейлер игры: смотрите видео

Для прохождения доступны три уровня – Лес, Кладбище и Замок, а также пять видов магических заклинаний.

Это олдскульный шутер с очаровательной пиксельной графикой, который погружает вас в хэллоуинское приключение,

– добавили авторы из PixelCrown Games в описании игры.

Игроки оценили проект довольно положительно: в Steam игра имеет 88% положительных отзывов из 42 рецензий. Пользователи хвалят приятный саундтрек, визуальный стиль и простой игровой процесс.

В то же время в качестве минуса некоторые отмечают короткую продолжительность прохождения, которая составляет примерно 25 минут.