World of Warcraft Forever стал крупнейшим запуском в истории франшизы Blizzard

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Рекорд по всем показателям

Об этом студия сообщила в аккаунте World of Warcraft в X, пишет IGN. По данным Blizzard, Forever побила рекорды серии по пиковому количеству игроков, одновременно находившихся в игре, и по количеству вернувшихся игроков.

Стоит помнить, что в эту историю входят и Wrath of the Lich King, и Warlords of Draenor. Оба дополнения имели громкие старты, хотя второе не удержало этот результат.

Проект привлекает не только ветеранов. Исполнительный продюсер и вице-президент Blizzard по World of Warcraft Холли Лонгдейл рассказала еще об одном показателе.

Еще одна цифра наполняет наши сердца: мы видим самое большое количество НОВЫХ игроков на запуске WoW за 15 лет– прокомментировала Холли Лонгдейл.

Это означает, что "Forever" привела больше новых игроков, чем любое дополнение к WoW со времени выхода "Cataclysm" 16 лет назад, в 2010 году.

Что говорят игроки и критики

Под постом Лонгдейл много отзывов от фанатов, которые играли все выходные. Среди них – старший игровой дизайнер Dungeons and Dragons Джои Гек. Он опубликовал снимок с цеппелина, вылетающего из Оргриммара, и поздравил команду проекта. По его словам, ему доставляют удовольствие как переполненные цеппелины, так и открытые пейзажи.

Первые впечатления игроков и обозревателей очень положительные, хотя обзоров пока не так много. Рецензентка Лен Гафер из IGN прошла бета-тестирование до 13-го уровня и остановилась на пустынных равнинах Вестфолла, чтобы не портить себе впечатления перед релизом.

"Я думаю, им это удалось. Они заставили меня поверить, что я могу вернуться домой, и что этот дом – место, где я хочу проводить больше времени– рассказала Гафер.

Впереди у нее еще 47 уровней, поэтому издание обещает обновления в ближайшие недели.

Запуск прошел гладко

Blizzard долго держала Forever в запасе. Студия приступила к полноценной разработке только после того, как увидела успех Season of Discovery в 2023 году. Несмотря на огромную нагрузку, запуск прошел очень плавно. IGN связывает это с мощным оборудованием: по данным издания, игра работала на более чем 200 тысячах гигабайт оперативной памяти.

Еще одна интересная деталь: гонка за максимальным уровнем длилась три дня, прежде чем кто-то достиг 60-го уровня. Несмотря на такую скорость, игроки продолжают открывать для себя новый контент.