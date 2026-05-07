Инсайдер выдал информацию о возвращении культовой кооперативной игры

В соцсети X появилась информация, указывающая на скорый выход новой части культовой серии кооперативных и многопользовательских игр, которая находилась на паузе несколько лет.

Если для вас словосочетание "супер-овца" или "священная граната" порождают кучу ностальгических воспоминаний и воспроизводятся в голове с присущими звуками или мелодиями – имеем хорошие новости, информирует 24 Канал.

Что известно о серии Worms?

Worms – это без преувеличений культовая серия пошаговых стратегий от студии Team17, которая имеет более чем 30-летнюю историю, начавшуюся еще в 1995 году.

Формула каждой части неизменна – игроки получают в свое распоряжение отряд "боевых" червей, оснащенный базуками, бейсбольными битами, взрывными овцами или десятками единиц другого забавного, но смертоносного оружия.

С их помощью нужно истребить команду соперников, пока они не сделали это с вами. Все это происходит на "физических" картах, каждый сантиметр которых тоже разрушается, что только добавляет интриги.

Трейлер Worms Armageddon: смотрите видео

Серия покорила миллионы геймеров благодаря простому, но одновременно тактическому игровому процессу, и веселью, которые дарит кооперативный и мультиплеерный режим.

Правда, последнее десятилетие выдалось не очень удачным для франшизы, поскольку разработчики начали экспериментировать, пробуя перевести "червей" в 3D, добавить жанр королевской битвы или даже предлагая бои в "реальном времени" вместо классических пошаговых поединков, информирует Insider Gaming.

В частности, последняя из "новых" частей, Worms Rumble вышла в 2020 году на празднование 25 годовщины серии и была встречена весьма прохладно, как критиками, так и геймерами – 68/100 и 6/10 на metacritic.

Как стало известно о новой части серии?

О создании новой части культовой игрушки стало известно совершенно случайно.

В соцсети X появился слив кадров из будущей мультиплеерной части Assassin's Creed под названием Invictus.

В комментариях к нему неожиданно решил вставить ремарку пользователь @EvilLeeker, представив эксклюзивный скриншот, сделанный во время закрытого тестирования проекта с кодовым названием Project Arrakis.

Вскоре после, он представил еще ряд изображений, добавив, что новая игра вернется к более "тактическому" стилю.

Когда можно ждать релиз?

На момент написания материала, разработчики из Team 17 никак не отреагировали на слив.

Однако, учитывая полученные материалы, можно предположить, что анонс или даже релиз Project Arrakis может состояться довольно скоро.

Логичной датой для этого мог бы стать ноябрь 2026 года, ведь именно в этом месяце вышла самая первая игра франшизы.