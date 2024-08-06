Известный украинский снайпер из Counter-Strike 2 сыграет за новый коллектив

Сообщество поклонников киберспортивного Counter-Strike 2 было удивлено новостью о том, что известный украинский снайпер сыграет за новый коллектив уже на IEM Cologne 2024, который стартует 7 августа.

7 августа стартует Play In стадия турнира IEM Cologne 2024, где украинец Владимир Велетнюк, известный как Woro2k, впервые сыграет за новый коллектив, после своего ухода из Monte.

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Велетнюк выступит в роли стенд-ина

Датская организация HEROIC объявила о том, что на турнире по CS 2 IEM Cologne 2024, который пройдет с 7 по 18 августа, в их коллективе произойдет замена.

Стенд-ин – это временный игрок, который заменяет отсутствующего постоянного участника коллектива.

Место снайпера команды временно займет Woro2K, известный широкой общественности своими выступлениями за украинский коллектив Monte, который он представлял с момента его основания в июле 2022 года и до 5 июля 2024.

HEROIC начнут выступления на турнире в отборочном этапе, поединком против бразильского коллектива MIBR, который стартует 7 августа в 14:30 по Киеву.

Посмотреть сможет ли Велетнюк помочь датчанам пробиться в основную сетку IEM Cologne можно будет привычно посмотреть на украиноязычных трансляциях на каналах студии Maincast на Twitch.