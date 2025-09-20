Компания Microsoft официально объявила о повышении цен на свои игровые консоли Xbox Series X и Series S на рынке США. Это решение, которое вступит в силу уже с 3 октября.

Такие действия компании связаны с текущими экономическими условиями и следуют за аналогичными шагами компании в других регионах мира, рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление Microsoft.

На сколько вырастут цены на консоли Microsoft?

Согласно объявлению, стоимость флагманской консоли стоимость флагманской консоли Xbox Series X вырастет на 50 долларов и составит 549,99 доллара .

и составит . Младшая модель, Xbox Series S, подорожает на 30 долларов, и ее новая цена составит 329,99 доллара.

Цены на модельный ряд Xbox

Продукт Новая цена в США Предыдущая цена в США Xbox Series S (512 ГБ) 399,99 долларов 379,99 долларов Xbox Series S (1 ТБ) 449,99 долларов 429,99 долларов Xbox Series X 649,99 долларов 599,99 долларов Xbox Series X Digital 599,99 долларов 549,99 долларов Xbox Series X 2 ТБ Galaxy Black Special Edition 799,99 долларов 729,99 долларов

Важно! Эти изменения коснутся только рынка Соединенных Штатов, поскольку во многих других странах, включая Канаду и Австралию, цены на консоли Xbox были повышены еще в начале года.

Как Microsoft объяснила поднятие цены?

Председатель Xbox Фил Спенсер объяснил, что это решение было непростым, но необходимым для адаптации к текущим рыночным условиям, приводит его слова The Verge.

По его словам, компания стремилась как можно дольше удерживать стабильные цены, однако экономическая ситуация заставила пересмотреть стоимость оборудования. Он отметил, что этот шаг позволит Microsoft и в дальнейшем предоставлять игрокам качественный продукт и сервисы, которых они ожидают.

Интересно, что этот шаг Microsoft сделала после того, как ее главный конкурент, Sony, еще в 2022 году повысил цены на PlayStation 5 во многих регионах мира, но тогда рынок США остался нетронутым.

Стоит заметить, что решение Microsoft поднять цены именно на домашнем рынке свидетельствует о значительном экономическом давлении, с которым сталкивается игровое подразделение компании.