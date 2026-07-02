Microsoft готовит конец эпохи дисков для Xbox: что будет с физическими носителями

Microsoft начала тестировать новую систему, которая может кардинально изменить судьбу физических копий игр для Xbox. Она должна помочь владельцам обширных коллекций подготовиться к предстоящим изменениям в экосистеме консолей.

О новой функции сообщает издание The Verge. Microsoft приступила к тестированию системы Disc2Digital, которая позволяет владельцам физических копий игр для Xbox получить цифровую лицензию без повторной покупки.

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Компания разрабатывает этот механизм как способ сохранить доступ к уже приобретенным играм на фоне возможного постепенного перехода Xbox к полностью цифровому формату. Disc2Digital поддерживает только игры для Xbox One, Xbox Series X и Series S. При этом функция не работает с дисками для оригинальной Xbox и Xbox 360.

Как будет работать Disc2Digital?

Процедура активации довольно проста. Пользователь вставляет совместимый диск в консоль, входит в свою учетную запись Microsoft и запускает игру. После этого система выдает цифровую лицензию, которую привязывает к конкретному физическому диску.

Главная особенность заключается в том, что лицензия "следует" именно за носителем. Если владелец продаст или передаст диск другому человеку, цифровая лицензия автоматически перейдет к новому владельцу, а предыдущий пользователь потеряет доступ к игре.

Таким образом Microsoft пытается сохранить принцип владения физической копией, но в то же время предоставить все преимущества цифровой версии.

Какие возможности получат владельцы игр?

После оцифровки физическая копия фактически превращается в полноценную цифровую версию, аналогичную той, что продается в магазине Microsoft.

Это открывает доступ к ряду возможностей экосистемы Xbox:

потоковой игры через Xbox Cloud Gaming при наличии подписки Game Pass;

функции Xbox Play Anywhere для совместимых проектов, которая позволяет запускать одну и ту же игру на Xbox и ПК;

цифровой библиотеки без необходимости постоянно использовать диск для подтверждения права собственности.

Microsoft также предусмотрела поддержку дисков, поставлявшихся вместе с консолями, а также многодисковых изданий и комплектов с загружаемым контентом. В то же время некоторые ранние версии дисков для Xbox One могут иметь ограниченную совместимость из-за особенностей их производства.

Зачем Microsoft запускает эту систему?

По информации The Verge, Disc2Digital должна стать одним из ключевых элементов подготовки к следующему поколению Xbox. Речь идет о консоли под кодовым названием Project Helix, которая, по предварительным данным, может выйти без встроенного дисковода.

В таком случае владельцы больших коллекций физических игр оказались бы вынуждены повторно покупать уже приобретенные игры или лишились бы возможности запускать их на новом оборудовании. Disc2Digital призвана решить именно эту проблему, позволив постепенно перенести библиотеку в цифровой формат.

При этом физические диски после оцифровки не перестают работать. Они остаются полноценными носителями игры, однако цифровое право на использование автоматически переходит к новому владельцу вместе с передачей самого диска.

Такой подход позволяет сохранить логику вторичного рынка, не создавая дублирующихся лицензий для нескольких пользователей одновременно.

Решит ли Disc2Digital проблему полностью?

Несмотря на перспективность Disc2Digital, пока рано говорить, что эта функция станет универсальным решением для всех владельцев физических коллекций Xbox. Microsoft еще не раскрыла, насколько масштабной будет поддержка игр и получат ли цифровые лицензии все проекты.

Особенно много вопросов вызывают старые релизы, права на которые могли измениться или вообще утратить силу из-за истечения срока действия лицензионных соглашений. В таких случаях отдельные игры могут так и не получить цифрового аналога.

Поэтому, хотя Disc2Digital выглядит логичным шагом навстречу игрокам и может значительно упростить переход на консоли без дисковода, вряд ли она сможет полностью решить все проблемы, связанные с сохранением библиотек физических игр.