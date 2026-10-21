Что добавят в каталог Xbox Game Pass?

Главная игра этой волны позволяет пройти ремейк перед покупкой Rebirth и получить полный опыт перед выходом Revelation. Кроме нее, в сервис добавят Plants vs. Zombies: Replanted. Среди новинок есть и две игры, которые появятся в день выхода, пишет Insider Gaming.

Ранее в этом месяце игроки уже получили первую волну игр, в частности эксклюзив Gears of War: E-Day, который вышел в Game Pass в день релиза. Список игр, которые покинут сервис в двух октябрьских волнах, Xbox также уже обнародовала.

21 октября на ПК в раннем доступе (Game Preview) выйдет Sandustry . Игра будет доступна в Game Pass Premium, Game Pass Ultimate и PC Game Pass.

. Игра будет доступна в Game Pass Premium, Game Pass Ultimate и PC Game Pass. 22 октября в облаке, на консолях Xbox Series X|S и на ПК появится Dodo Duckie . Ее добавят в Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass.

. Ее добавят в Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass. 26 октября в день выхода стартует Scramble Knights Online . Она появится в Game Preview в облаке, на Xbox Series X|S и ПК, а играть в нее смогут подписчики Game Pass Ultimate и PC Game Pass.

. Она появится в Game Preview в облаке, на Xbox Series X|S и ПК, а играть в нее смогут подписчики Game Pass Ultimate и PC Game Pass. 27 октября в сервисе появится The Séance of Blake Manor в облаке, на Xbox Series X|S и ПК. Ее получат подписчики Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass.

29 октября будет самым насыщенным днем. Final Fantasy VII Remake Intergrade выйдет в облаке, на Xbox Series X|S и ПК и будет доступна в Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass. В тот же день в сервис добавят Plants vs. Zombies: Replanted в облаке, на консолях и ПК для подписчиков Game Pass Ultimate и PC Game Pass. Третья новинка дня – Terrible Lizards . Она появится в день выхода в облаке, на Xbox Series X|S и ПК для подписчиков Game Pass Ultimate и PC Game Pass.

Intergrade выйдет в облаке, на Xbox Series X|S и ПК и будет доступна в Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass. В тот же день в сервис добавят в облаке, на консолях и ПК для подписчиков Game Pass Ultimate и PC Game Pass. Третья новинка дня – . Она появится в день выхода в облаке, на Xbox Series X|S и ПК для подписчиков Game Pass Ultimate и PC Game Pass. Завершит эту волну игра Pit of Goblin, которая выйдет 3 ноября в облаке, на Xbox Series X|S и ПК. Ее получат подписчики Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass.

Что насчет обновлений и бонусов?

Помимо новых игр, Xbox анонсировала обновления и бонусы для подписчиков. Сезонное обновление Elder Scrolls Online: Season 2 Update: Echoes of Skyrim выйдет 21 октября. Также подписчики получат внутриигровые бонусы для The Finals и World of Tanks Modern Armor.