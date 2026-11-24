Игроки GTA 6 попали в ловушку, устроенную Rockstar. Геймеры начали массово получать баны на аккаунты за распространение скриншотов из игры, содержащих пикантные или откровенные сцены.

Как выяснили геймеры, блокировки касаются тех пользователей, которые отправляют через внутреннюю систему сообщений консолей скриншоты с изображением обнаженной натуры или сексуального контента, сообщает Gamerant.

За что можно получить бан?

Во время путешествий по Леониде игроки сталкиваются с многочисленными пасхалками, стриптиз-клубами и даже целой "колонией нудистов".

Один из пользователей решил поделиться с другом снимком из такой локации, за что сразу же получил временное ограничение доступа к учетной записи.

Ни в коем случае не отправляйте через сеть сообщений PSN снимки с игровой камеры, содержащие обнаженные тела. Я только что получил 30-дневный бан социальных функций PSN за то, что отправил другу фотографию колонии нудистов, которую нашел в GTA 6,

– сообщил пользователь социальной сети X под ником DerrickGott007.

Система защиты PlayStation автоматически сканирует содержимое приватных чатов и применяет наказания за распространение порнографических или сексуально откровенных материалов. Правила платформы строго запрещают демонстрацию обнаженного тела, даже если эти кадры создала сама игра на лицензионной консоли.

Таким образом, хотя разработчики из Rockstar Games официально выпустили игру с возрастным рейтингом для взрослых M (Mature), автоматические алгоритмы модерации сети Sony считают подобные кадры нарушением правил сообщества.

С подобной проблемой столкнулись и владельцы консолей Xbox. Однако в случае с платформой от Microsoft геймерам даже не нужно отправлять снимки другим людям.

Консоли Xbox по умолчанию автоматически отправляют все свежие скриншоты на облачные серверы компании. Если снимок экрана содержит сцену с обнаженным телом из стриптиз-клуба или места для нудистов, модерация Xbox автоматически блокирует аккаунт на 2 дня за нарушение семейных правил безопасности.

Специалисты советуют всем игрокам на Xbox немедленно отключить функцию автоматической загрузки снимков в облако перед началом игры в GTA 6, чтобы избежать блокировок.