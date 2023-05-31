Это довольно однозначно намекает новый тизер самого события. Последняя игра серии Fable вышла еще в 2012 году, так что поклонники уже очень заждались.

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Тизер новой игры Fable

Новое видео показывает шлейф блеска, сопровождаемый некоторой ностальгической музыкой, известной еще по оригинальной игре Fable. Блестящая тропа ведет к монитору Xbox Games Showcase и, казалось бы, дразнит присутствием Fable на этом событии.

Fable является любимой фэнтезийной RPG от Microsoft Game Studios. Впрочем, у серии не было новых игр уже более десяти лет – с 2012-го.

Еще на выставке Xbox Games Showcase в 2020 году Microsoft подтвердила, что Playground Games разрабатывает новую игру Fable. Объявление подавали как новое для франшизы, и многие считают, что это будет ее полная перезагрузка.

После анонса до сих пор об игре ничего не было слышно. Но очень похоже, что теперь ситуация изменилась и геймеры уже в ближайшее время узнают сроки выхода новой игры.