Microsoft готовит новую консоль на Windows: детали самого амбициозного проекта компании

Microsoft готовит настоящую революцию в мире гейминга. Следующее поколение Xbox фактически превратится в игровой ПК под управлением Windows 11. Это позволит игрокам не только запускать привычные консольные хиты, но и получить доступ к библиотекам Steam и других цифровых магазинов.

Компания стремится создать универсальное устройство, которое объединит мощность компьютера и удобство традиционной консоли, объясняет Windows Central.

Какой будет новая игровая система от Microsoft?

Корпорация планирует выпустить десятое поколение Xbox ориентировочно в 2027 году, хотя эта дата пока является лишь наиболее оптимистичным сценарием, как отмечает tom`s Hardware.

Главной особенностью устройства станет использование модифицированной операционной системы Windows 11. Геймеры получат интерфейс, адаптированный для больших экранов телевизоров, но с сохранением возможности переключаться на стандартную ОС для работы или запуска игр с любых ПК-площадок.

Для разработки аппаратной части Microsoft заключила многолетний контракт с AMD. Новый полукастомный процессор создается под кодовым названием Magnus. Современная концепция предполагает привлечение сторонних партнеров, таких как Asus, для создания собственных версий консолей в разных ценовых сегментах, включая портативные и премиальные модели.

Несмотря на амбиции, точная цена новинки пока не определена из-за экономической нестабильности и стоимости компонентов.

Эксперты предполагают, что стоимость может достичь 1000 долларов, однако текущие модели Series X и S будут оставаться актуальными еще длительное время.

Microsoft фокусируется на стратегии "Xbox везде", что предусматривает отсутствие барьеров между платформами, совместные сохранения и поддержку кросплей-функций для роста всей индустрии.