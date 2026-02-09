Microsoft готує нову консоль на Windows: деталі найамбітнішого проєкту компанії

Microsoft готує справжню революцію у світі геймінгу. Наступне покоління Xbox фактично перетвориться на ігровий ПК під управлінням Windows 11. Це дозволить гравцям не лише запускати звичні консольні хіти, а й отримати доступ до бібліотек Steam та інших цифрових магазинів.

Компанія прагне створити універсальний пристрій, який поєднає потужність комп'ютера та зручність традиційної консолі, пояснює Windows Central.

Дивіться також Starfield нарешті вийде на PlayStation 5: названо точну дату

Якою буде нова ігрова система від Microsoft?

Корпорація планує випустити десяте покоління Xbox орієнтовно у 2027 році, хоча ця дата наразі є лише найбільш оптимістичним сценарієм, як зазначає tom`s Hardware.

Головною особливістю пристрою стане використання модифікованої операційної системи Windows 11. Геймери отримають інтерфейс, адаптований для великих екранів телевізорів, але зі збереженням можливості перемикатися на стандартну ОС для роботи або запуску ігор з будь-яких ПК-майданчиків.

Для розробки апаратної частини Microsoft уклала багаторічний контракт із AMD. Новий напівкастомний процесор створюється під кодовою назвою Magnus. Сучасна концепція передбачає залучення сторонніх партнерів, таких як Asus, для створення власних версій консолей у різних цінових сегментах, включаючи портативні та преміальні моделі.

Незважаючи на амбіції, точна ціна новинки поки не визначена через економічну нестабільність та вартість компонентів.

Експерти припускають, що вартість може сягнути 1000 доларів, проте поточні моделі Series X та S залишатимуться актуальними ще тривалий час.

Microsoft фокусується на стратегії "Xbox всюди", що передбачає відсутність бар'єрів між платформами, спільні збереження та підтримку кросплей-функцій для зростання всієї індустрії.