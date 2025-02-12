Слабая Xbox Series S помогла создателям Kingdom Come: Deliverance 2 в создании игры

Консоль Xbox Series S считается самой слабой среди устройств текущего поколения от Microsoft и Sony, однако разработчики Warhorse Studios смогли использовать ее ограничения для улучшения производительности Kingdom Come: Deliverance 2 на других платформах.

PR-менеджер Warhorse Studios Тобиас Штольц-Цвиллинг рассказал, что оптимизация Kingdom Come: Deliverance 2 для Xbox Series S "значительно помогла" команде улучшить производительность игры на всех целевых платформах, сообщает 24 Канал.

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Из-за слабых технических характеристик консоли по сравнению с другими устройствами текущего поколения, разработчикам пришлось искать компромиссы и эффективные способы уменьшения нагрузки на память.

Вы можете сосредоточиться только на "старых" консолях или применить найденные решения для Xbox Series S, чтобы получить лучшую производительность. Я не говорю, что игра будет выглядеть хуже из-за этого, но будет работать лучше,

– отметил Штольц-Цвиллинг в интервью для Iron Lords Podcast.

Kingdom Come: Deliverance 2 получила высокую оценку критиков (88% на Metacritic) и игроков (90% в Steam), в частности благодаря удачной оптимизации на момент релиза.

Игра вышла 4 февраля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а весной станет доступной на GOG. Kingdom Come: Deliverance 2 окупилась уже в первый день релиза и преодолела отметку в 1 миллион проданных копий.