Xbox создала консоль в форме аллигатора

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Что известно о консоли, которую запихнули в фальшивого аллигатора

До выхода GTA 6 остаются считанные недели, и Xbox решила поздравить игроков необычным способом: принести фауну Леониды прямо в гостиную одного из игроков. Series X-Bite, как компания в шутку назвала устройство, имеет длину около 1,5 метра. Оно настолько убедительно имитирует чучело настоящего аллигатора, что его легко спутать с настоящим животным, пишет IGN.

На самом же деле искусственное животное создали в сотрудничестве со студией John Nolan Studio. Она занималась спецэффектами для сериала "Ведьмак" от Netflix, фильма "Мир юрского периода: Доминион" и будущего сериала о Гарри Поттере от HBO.

Чтобы включить устройство, нужно нажать кнопку Xbox на спине аллигатора. В его челюстях аккуратно закрепили контроллер с отпечатками зубов, которые должны свидетельствовать о прожорливости рептилии. Зрачки глаз имеют форму буквы X с зеленым контуром, что соответствует фирменному стилю Xbox.

Аллигатор с контроллером в пасти / Фото Xbox

Аллигатор с контроллером в пасти / Фото Xbox

Аллигатор с контроллером во рту / Фото Xbox

Как выиграть Xbox Series X-Bite

Это не арт-инсталляция для офиса Microsoft. Начиная с 3 ноября все желающие могут принять участие в розыгрыше. Для этого нужно выполнить три шага:

Подписаться на аккаунт @XBOX в X, инстаграме или TikTok. Профиль должен быть публичным.

Сделать репост специального поста Xbox о розыгрыше.

Вручную добавить к репосту хэштег #XbiteSweepstakes.

Розыгрыш продлится до 23:59 по тихоокеанскому времени 10 ноября 2026 года. У победителя будет 48 часов, чтобы забрать приз. Если он этого не сделает, аллигатор, по шутливой формулировке организаторов, "ускользнет". Принять участие могут только совершеннолетние законные жители 50 штатов США и округа Колумбия.

Почему именно аллигатор

О GTA 6 Xbox в публикациях о конкурсе прямо не упоминала. Однако связь очевидна: действие игры происходит в вымышленной версии Флориды, где водятся различные дикие животные, в частности аллигаторы. Издание шутит, что X-Bite – лучшее, что можно придумать, когда не знаешь, смогут ли игроки сражаться с аллигаторами голыми руками, как это делают в настоящей Флориде.

Что известно о выходе GTA 6

GTA 6 выйдет 19 ноября на PS5, PS5 Pro и Xbox Series X/S. Накануне Rockstar обнародовала размер установочного файла и время глобального релиза. Предварительная загрузка начнется 9 и 10 ноября, в зависимости от платформы и часового пояса. Игра занимает 212 гигабайт, поэтому студия советует заранее освободить достаточно места на консоли. Интерес к игре настолько большой, что многие игроки планируют взять выходной на работе, чтобы поиграть.