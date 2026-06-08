Microsoft показала юбилейную Xbox Series X в дизайне, о котором фанаты давно мечтали

Производители игровых консолей часто поддерживают интерес к своим платформам специальными версиями устройств. На этот раз Microsoft решила отметить важную дату в истории бренда Xbox и подготовила для поклонников лимитированную модель с необычным дизайном.

О новинке компания Microsoft сообщила на Xbox Games Showcase 2026, рассказывает 24 Канал. К 25-летию бренда Xbox производитель выпустит ограниченную серию консолей Xbox Series X25 Limited Edition, которая поступит в продажу в ноябре.

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Главной особенностью модели станет полупрозрачный корпус зеленого цвета. По словам компании, это первый случай, когда серийная консоль Xbox получит подобное оформление. Такой дизайн отсылает к ранней истории бренда и хорошо знакомой фанатам зеленой цветовой гаммы Xbox.

Несмотря на внешние изменения, техническая часть осталась неизменной. Внутри Xbox Series X25 Limited Edition установили стандартное аппаратное обеспечение Xbox Series X вместе с твердотельным накопителем объемом 1 терабайт. Консоль также украсят юбилейными элементами оформления и светящимися логотипами Xbox зеленого цвета.

Xbox Series X25 Limited Edition – смотреть видео:

Вместе с консолью Microsoft подготовила тематический беспроводной контроллер Xbox Wireless Controller X25 Special Edition, который можно будет приобрести отдельно.

Контроллер X25 Special Edition / Фото Xbox

Контроллер выполнили в аналогичном стиле. Он получил прозрачные элементы корпуса и сохранил характерную цветовую схему кнопок и бамперов, которая напоминает оформление классических контроллеров Xbox. Особое внимание разработчики уделили задней части устройства и крышке аккумуляторного отсека. Они полностью прозрачные, благодаря чему пользователи смогут видеть внутреннюю конструкцию и классический логотип Xbox.

Когда все это можно будет купить? Юбилейные Xbox Series X25 Limited Edition появятся в магазинах в ноябре 2026 года. Компания подчеркивает, что выпустит новинку ограниченным тиражом и только на отдельных рынках. Сейчас Microsoft не раскрывает стоимость консоли и контроллера, а также не называет список стран, которые получат доступ к юбилейной серии. Эту информацию производитель пообещал обнародовать ближе к началу продаж.

Выпуск специальной версии Xbox выглядит вполне логичным шагом для Microsoft. Консоль Xbox Series X приближается к завершению своего жизненного цикла, а подобные коллекционные модели традиционно помогают привлечь внимание поклонников бренда и коллекционеров. К тому же прозрачные корпуса уже давно имеют особый статус среди фанатов консолей, ведь вызывают ассоциации с культовыми устройствами конца 1990-х и начала 2000-х годов.