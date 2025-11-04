Легенда украинского Counter-Strike может попасть в Зал славы HLTV

Портал HLTV, посвященный Counter-Strike, представил список из десяти кандидатов на включение в престижный Зал славы в 2025 году. Среди претендентов на почетное звание снова оказался легендарный украинский киберспортсмен. В этом году к списку избранных присоединятся трое из десяти номинантов.

Кто борется за место в истории киберспорта?

Эта инициатива, основана в 2024 году, имеет целью увековечить имена выдающихся игроков, которые уже завершили свою профессиональную карьеру. В список претендентов этого года вошел легендарный украинский снайпер Егор "markeloff" Маркелов. Для него это уже вторая номинация подряд. Маркелов получил мировую славу благодаря своим выступлениям за команду Natus Vincere, а в 2010 году HLTV признал его лучшим игроком мира. Свою профессиональную карьеру он завершил в 2018 году, пишет 24 Канал со ссылкой на Gameinside.

Конкуренцию украинцу составляют другие выдающиеся фигуры в истории Counter-Strike:

Питер "dupreeh" Расмуссен.

Йорген "XeqtR" Йоханнессен.

Ола "elemeNt" Моум.

Абдисамад "SpawN" Мохамед.

Рафаэль "cogu" Камарго.

Кайл "Ksharp" Миллер.

Дэнни "fRoD" Монтанер.

Кенни "kennyS" Шруб.

Олоф "olofmeister" Кайбьер.

Для некоторых игроков, таких как "kennyS" и "olofmeister", это также уже вторая попытка попасть в Зал славы. Новыми именами в списке стали "dupreeh", "XeqtR", "elemeNt" и "SpawN".

Победителей выберет специальный комитет, состоящий из одиннадцати экспертов, посвятивших свою жизнь игре – бывших игроков, аналитиков и журналистов. Только трое из десяти номинантов присоединятся к первым членам Зала славы, которыми в 2024 году стали четыре шведские легенды: Патрик "f0rest" Линдберг, Кристофер "GeT_RiGhT" Алесунд, Эмиль "HeatoN" Кристенсен и Томми "Potti" Ингемарссон.

Имена новых членов Зала славы будут объявлены во время торжественной церемонии HLTV Awards, которая состоится 10 января 2026 года. Каждый избранный игрок получит памятную награду, включая персонализированные часы Rolex, а также специальный профиль на портале с текстами и видео, рассказывающие о его карьере, говорится на специальной странице HLTV.

