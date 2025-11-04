Легенда українського Counter-Strike може потрапити до Зали слави HLTV

Портал HLTV, присвячений Counter-Strike, представив список із десяти кандидатів на включення до престижної Зали слави у 2025 році. Серед претендентів на почесне звання знову опинився легендарний український кіберспортсмен. Цього року до списку обраних приєднаються троє з десяти номінантів.

Хто змагається за місце в історії кіберспорту?

Ця ініціатива, започаткована у 2024 році, має на меті увічнити імена найвидатніших гравців, які вже завершили свою професійну кар'єру. До списку претендентів цього року увійшов легендарний український снайпер Єгор "markeloff" Маркелов. Для нього це вже друга номінація поспіль. Маркелов здобув світову славу завдяки своїм виступам за команду Natus Vincere, а у 2010 році HLTV визнав його найкращим гравцем світу. Свою професійну кар'єру він завершив у 2018 році​, пише 24 Канал з посиланням на Gameinside.

Конкуренцію українцю складають інші видатні постаті в історії Counter-Strike:

Пітер "dupreeh" Расмуссен.

Йорген "XeqtR" Йоханнессен.

Ола "elemeNt" Моум.

Абдісамад "SpawN" Мохамед.

Рафаель "cogu" Камарго.

Кайл "Ksharp" Міллер.

Денні "fRoD" Монтанер.

Кенні "kennyS" Шруб.

Олоф "olofmeister" Кайб'єр.

Для деяких гравців, як-от "kennyS" та "olofmeister", це також уже друга спроба потрапити до Зали слави. Новими іменами у списку стали "dupreeh", "XeqtR", "elemeNt" та "SpawN".

Переможців обере спеціальний комітет, що складається з одинадцяти експертів, які присвятили своє життя грі – колишніх гравців, аналітиків та журналістів. Лише троє з десяти номінантів приєднаються до перших членів Зали слави, якими у 2024 році стали чотири шведські легенди: Патрік "f0rest" Ліндберг, Крістофер "GeT_RiGhT" Алесунд, Еміль "HeatoN" Крістенсен та Томмі "Potti" Інгемарссон.

Імена нових членів Зали слави будуть оголошені під час урочистої церемонії HLTV Awards, яка відбудеться 10 січня 2026 року. Кожен обраний гравець отримає пам'ятну нагороду, включно з персоналізованим годинником Rolex, а також спеціальний профіль на порталі з текстами та відео, що розповідають про його кар'єру, йдеться на спеціальній сторінці HLTV.

