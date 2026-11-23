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Новая схема фарма в подземелье Крепость Крол'док привлекла тысячи игроков, стремящихся быстро накопить игровое состояние, сообщает GameRant.

Как работает хитрая механика

Для этого способа нужен маг с прокачанными заклинаниями массового урона, в частности "Снежной бурей" и эффектом "Ледяных пальцев". Игроки собирают большую группу монстров, запрыгивают на высокую платформу и заставляют врагов без остановки бегать по кругу.

Поскольку монстры не могут добраться до персонажа из-за проблем с маршрутизацией, маг спокойно уничтожает их массовой магией и получает более 8 золотых всего за один забег.

За один час такого фарма игроки зарабатывают около 109 золотых.

109 золотых в час, пока я здесь продаю волчье мясо,

– прокомментировал игрок под ником Cassidy DarkStar.

Демонстрация метода: смотрите видео

В фанатском сообществе сразу разгорелись жаркие споры об этичности такого способа обогащения. Часть пользователей считает это прямым нарушением правил и требует от компании Blizzard строгого наказания для нарушителей.

Это злоупотребление маршрутизацией мобов и обычный эксплойт, за который нужно давать неделю бана и забирать золото,

– заявил пользователь Vanillanoob.

Однако другие игроки напоминают, что прыжки по уступам для обхода механик монстров существуют в игре уже более 20 лет. Кроме того, хорошо экипированные паладины также способны проводить подобные массовые зачистки.

Компания Blizzard регулярно вносит изменения в баланс World of Warcraft Forever, чтобы уберечь экономику от гиперинфляции.

Ранее игроки уже получали блокировку аккаунтов за использование бага в подземелье "Крепость Черногрива", где из обычных монстров выпадала добыча элитного уровня. Если разработчики признают фарм в крепости Крол'док эксплойтом, участников ждут временные баны и изъятие накопленного золота.