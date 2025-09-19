Epic Games готовит масштабное обновление для своей платформы, которое может существенно изменить экономику игры Fortnite. Компания объявила о запуске новой системы, которая позволит авторам контента получать доход непосредственно от продажи игровых предметов. Это создает новые финансовые возможности для разработчиков и усиливает конкуренцию на рынке пользовательского контента.

Как именно создатели смогут зарабатывать в Fortnite?

Компания Epic Games решила пойти по пути, который уже давно успешно использует платформа Roblox, и позволить авторам зарабатывать на своих творениях. Ранее создатели в Fortnite могли получать деньги только на основе привлечения и удержания игроков на их "островах" – уникальных картах и игровых режимах. Теперь же появится возможность прямой монетизации, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление.

Начиная с декабря 2025 года, разработчики смогут продавать собственные игровые предметы непосредственно на своих островах. Самое интересное в этом предложении – финансовые условия. До конца 2026 года создатели будут получать 100% от стоимости проданных предметов во внутриигровой валюте V-Bucks. После этого периода доля уменьшится до 50%.

Кроме того, Epic Games улучшит и уже существующую систему выплат за вовлеченность. Стандартно 40% чистого дохода от магазина предметов Fortnite и других покупок за реальные деньги направляется в фонд для выплат авторам. Теперь же, в течение первых шести месяцев после запуска острова, его создатель будет получать повышенную ставку – 75% от дохода, сгенерированного его проектом.

Этот шаг является прямым ответом на успех Roblox, платформы, которая в значительной степени построена на контенте, созданном пользователями. Epic Games даже не скрывает своего намерения конкурировать, заявляя, что создатели в Fortnite будут зарабатывать на 12% больше с продажи предметов, чем их коллеги на платформе Roblox, ссылаясь на данные с официального сайта конкурента.

В чем план?

Эта инициатива является частью более широкого тренда в игровой индустрии, где крупные игры-платформы превращаются в целые экосистемы для творчества. С одной стороны, это открывает огромные возможности для молодых и талантливых разработчиков, позволяя им создавать новые игры и задавать тренды, как это когда-то было с модом Trouble in Terrorist Town для Garry's Mod, предшествовавшим популярности Among Us.

С другой стороны, такой подход вызывает беспокойство. Он крепче привязывает независимых разработчиков к монополистическим платформам, которые забирают значительную часть их дохода. Таким образом, хотя новые возможности для заработка являются позитивным сигналом, они также усиливают зависимость авторов от гигантов индустрии в условиях, когда игровой рынок и так переживает не лучшие времена.