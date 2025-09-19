Epic Games готує масштабне оновлення для своєї платформи, яке може суттєво змінити економіку гри Fortnite. Компанія оголосила про запуск нової системи, що дозволить авторам контенту отримувати дохід безпосередньо від продажу ігрових предметів. Це створює нові фінансові можливості для розробників та посилює конкуренцію на ринку користувацького контенту.

Як саме творці зможуть заробляти у Fortnite?

Компанія Epic Games вирішила піти шляхом, який вже давно успішно використовує платформа Roblox, і дозволити авторам заробляти на своїх творіннях. Раніше творці у Fortnite могли отримувати гроші лише на основі залучення та утримання гравців на їхніх "островах" – унікальних картах та ігрових режимах. Тепер же з'явиться можливість прямої монетизації, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення.

Дивіться також Fortnite випустив тематичну колекцію ювелірних виробів

Починаючи з грудня 2025 року, розробники зможуть продавати власні ігрові предмети безпосередньо на своїх островах. Найцікавіше в цій пропозиції – фінансові умови. До кінця 2026 року творці отримуватимуть 100% від вартості проданих предметів у внутрішньоігровій валюті V-Bucks. Після цього періоду частка зменшиться до 50%.

Крім того, Epic Games покращить і вже існуючу систему виплат за залученість. Стандартно 40% чистого доходу від магазину предметів Fortnite та інших покупок за реальні гроші спрямовується у фонд для виплат авторам. Тепер же, протягом перших шести місяців після запуску острова, його творець отримуватиме підвищену ставку – 75% від доходу, згенерованого його проєктом.

Цей крок є прямою відповіддю на успіх Roblox, платформи, яка значною мірою побудована на контенті, створеному користувачами. Epic Games навіть не приховує свого наміру конкурувати, заявляючи, що творці у Fortnite зароблятимуть на 12% більше з продажу предметів, ніж їхні колеги на платформі Roblox, посилаючись на дані з офіційного сайту конкурента.

У чому план?

Ця ініціатива є частиною ширшого тренду в ігровій індустрії, де великі ігри-платформи перетворюються на цілі екосистеми для творчості. З одного боку, це відкриває величезні можливості для молодих і талановитих розробників, дозволяючи їм створювати нові ігри та задавати тренди, як це колись було з модом Trouble in Terrorist Town для Garry's Mod, що передував популярності Among Us.

З іншого боку, такий підхід викликає занепокоєння. Він міцніше прив'язує незалежних розробників до монополістичних платформ, які забирають значну частину їхнього доходу. Таким чином, хоча нові можливості для заробітку є позитивним сигналом, вони також посилюють залежність авторів від гігантів індустрії в умовах, коли ігровий ринок і так переживає не найкращі часи.