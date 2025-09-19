Як саме творці зможуть заробляти у Fortnite?

Компанія Epic Games вирішила піти шляхом, який вже давно успішно використовує платформа Roblox, і дозволити авторам заробляти на своїх творіннях. Раніше творці у Fortnite могли отримувати гроші лише на основі залучення та утримання гравців на їхніх "островах" – унікальних картах та ігрових режимах. Тепер же з'явиться можливість прямої монетизації, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення.

Починаючи з грудня 2025 року, розробники зможуть продавати власні ігрові предмети безпосередньо на своїх островах. Найцікавіше в цій пропозиції – фінансові умови. До кінця 2026 року творці отримуватимуть 100% від вартості проданих предметів у внутрішньоігровій валюті V-Bucks. Після цього періоду частка зменшиться до 50%.

Крім того, Epic Games покращить і вже існуючу систему виплат за залученість. Стандартно 40% чистого доходу від магазину предметів Fortnite та інших покупок за реальні гроші спрямовується у фонд для виплат авторам. Тепер же, протягом перших шести місяців після запуску острова, його творець отримуватиме підвищену ставку – 75% від доходу, згенерованого його проєктом.

Цей крок є прямою відповіддю на успіх Roblox, платформи, яка значною мірою побудована на контенті, створеному користувачами. Epic Games навіть не приховує свого наміру конкурувати, заявляючи, що творці у Fortnite зароблятимуть на 12% більше з продажу предметів, ніж їхні колеги на платформі Roblox, посилаючись на дані з офіційного сайту конкурента.

У чому план?

Ця ініціатива є частиною ширшого тренду в ігровій індустрії, де великі ігри-платформи перетворюються на цілі екосистеми для творчості. З одного боку, це відкриває величезні можливості для молодих і талановитих розробників, дозволяючи їм створювати нові ігри та задавати тренди, як це колись було з модом Trouble in Terrorist Town для Garry's Mod, що передував популярності Among Us.

З іншого боку, такий підхід викликає занепокоєння. Він міцніше прив'язує незалежних розробників до монополістичних платформ, які забирають значну частину їхнього доходу. Таким чином, хоча нові можливості для заробітку є позитивним сигналом, вони також посилюють залежність авторів від гігантів індустрії в умовах, коли ігровий ринок і так переживає не найкращі часи.