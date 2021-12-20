Заслуженная победа и новые рекорды: Natus Vincere выиграла BLAST Premier: World Final 2021

Команда NAVI из CS:GO выиграла престижный турнир BLAST Premier: World Final 2021. В финале ее представители одолели Gambit, а за победу они получили 500 тысяч долларов.

Наверное, почти все поклонники Counter-Strike: Global Offensive с нетерпением ждали последнего масштабного турнира в 2021 году – BLAST Premier: World Final 2021. В рамках этого соревнования сошлось сразу восемь топовых коллективов, а разыгрывали они призовой фонд в один миллион долларов.

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Разумеется, среди этих команд была и украинская организация Natus Vincere, которая считалась главным фаворитом этого соревнования. Стоит отметить, что такое звание она подтвердила, хотя и не без проблем. Дело в том, что NAVI проиграла Liquid в первом же матче, поэтому ее игроки отправились в нижнюю сетку. Правда, там они не только уверенно разобрались с Heroic, G2 и Vitality, но еще и отомстили американской команде.

Финальная сетка / Фото с сайта Liquipedia

А в решающем матче игроки украинской организации встретились с представителями российской команды Gambit (четвертая команда в рейтинге HLTV). Следует добавить, что в финальном поединке они встречаются уже не впервые, а за последний год таких матчей было пять. Интересно, что до BLAST Premier: World Final 2021 счет был равный (2:2), а потому этот последний поединок был очень важным для обоих коллективов.

В финальном матче команда Natus Vincere одолела Gambit со счетом 2:1, а своеобразными зонами боевых действий стали следующие карты: Mirage, Ancient и Inferno. В общем, победа достаточно уверенная, хотя представители российской команды и смогли забрать пик NAVI.

Статистика финального матча / Фото с сайта HLTV

Лучшим игроком BLAST Premier: World Final 2021 стал украинец Александр "s1mple" Костылев, проведший очередной феноменальный турнир. Стоит добавить, что на этот раз он еще и установил уникальный для этой дисциплины рекорд. Дело в том, что Александр – первый игрок в ее истории, который смог взять 8 наград MVP за один календарный год. Также он уже сравнялся по их количеству из device. Сейчас у обоих киберспортсменов по 19 таких наград.

Статистика s1mple / Фото с твиттера HLTV

Стоит отметить, что за победу в этом соревновании украинская организация получила 500 тысяч долларов, а Gambit – 250 тысяч долларов. Также интересно, что за 2021 год команда Natus Vincere заработала 4,2 миллиона долларов, а это новый рекорд в этой дисциплине. До этого лучшим показателем могла похвастаться датская организация Astralis, которая за 2018 год заработала 3,6 миллиона долларов.

NAVI – победители BLAST Premier: World Final 2021: видео