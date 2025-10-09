Entertainment Software Association выпустила масштабный отчет о видеоиграх, в котором выяснилось, что среди геймеров на самом деле гораздо больше женщин, чем кто-то мог бы подумать.

Отчет "Power of Play 2025" раскрыл долю женщин среди фанатов видеоигр, кроме того, поразив сообщество и другими интересными данными об индустрии, сообщает 24 Канал со ссылкой на ESA.

Женщины догоняют мужчин?

После новостей о том, что игра в Тетрис помогает в борьбе с ПТСР, ученые продолжают исследовать влияние видеоигр на общество.

В частности, аналитики организации ESA опросили более 24 тысяч человек в 21 стране на шести континентах, которые активно (хотя бы раз в неделю) играют в видеоигры.

Полученные данные позволили экстраполировать результаты исследования на весь мир.

Наиболее контроверсионным выводом ученых стала гендерная структура фанатов гейминга:

51% – мужчины;

– мужчины; 48% – женщины;

– женщины; 1% – небинарные личности.

В дополнение президент ESA Стэнли Пьер-Луи рассказал изданию GamesIndustry.biz, что в 10 из 21 страны больше игроков-женщин, чем игроков-мужчин, а еще в двух странах это соотношение 50/50.

Средний возраст геймеров составляет 41 год, а самыми популярными причинами для игры назвали: желание развлечься, избавиться от стресса и "потренировать" собственные мозги.

Структура геймеров согласно опросу / Скриншот ESA

Интересно, что самой популярной платформой для виртуальных развлечений оказались мобильные телефоны – на этих девайсах играет 55% геймеров. Вслед за ними расположились ПК и консоли, с равным показателем в 21%.