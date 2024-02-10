Геймер построил самую известную локацию Elden Ring в Minecraft – удивительные фото

Одна из самых визуально впечатляющих локаций из хитовой Elden Ring от Fromsoftware была мастерски воссоздана поклонником игры в кубической песочнице Minecraft.

Талантливый игрок Minecraft воссоздал в игре одну из самых высоких башен мира Elden Ring.

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Elden Ring приближается к своей второй годовщине в статусе одной из самых популярных, наиболее продаваемых и признанных критиками игр FromSoftware.

Естественно, что при этом проект имеет огромную базу поклонников, которые продолжают проявлять свою любовь к игре через разного рода творчество.

Помимо прочих достоинств Elden Ring известна своим огромным количеством увлекательной архитектуры и пользователь Reddit под ником Brad-Dawg взял на себя смелость воссоздать одно из самых известных зданий игры – Божественную башню Кейлида.

Результатом работы геймера стала серия из 12 удивительных изображений, на которых можно увидеть несколько ракурсов башни, как изнутри, так и снаружи.

Качество воспроизведения здания и внимание к деталям энтузиаста поразили игровое сообщество, поэтому автор получил заслуженную похвалу.