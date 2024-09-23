ESL Pro League Season 20 был удивительно длинным турниром, но он подарил поклонникам Counter-Strike 2 немало как забавных, так и зрелищных ситуаций. О самых интересных из них рассказываем на Games 24.

К теме NAVI побороли собственное проклятие – команда выиграла ESL Pro League Season 20 по CS 2

Летучий голан... турок

Woxic из EF показал немного уличной магии с AWP, доказав, что может поражать оппонентов и в воздухе.

Турецкий F-16 в действии – посмотрите видео

Разминирование на волоске

Один из лучших клатчеров в мире Counter-Strike в очередной раз доказал свой уровень и провел мастер-класс по пистолетному раунду.

На Dust 2 сегодня дождь – посмотрите ролик

Взрывной клатч от Aleksib

Финский капитан NAVI, вероятно, лучший в использовании гранат, что он в очередной раз доказал этим незабываемым клатчем.

Кому нужны пули, когда есть гранаты – смотрите ролик

Пит-стопы есть не только в Формуле-1

Невозможно не добавить к лучшим моментам смену монитора персоналом ESL, которую англоязычная студия блестяще откомментировала в стиле пит-стопов из Формулы-1.

Один из самых забавных моментов ESL Pro League – видео

Когда терпение вознаграждается

Elige и br0 затеяли игру в молчанку, но молодой датчанин сдался первым и проиграл важный раунд.

Медленный не значит хуже – смотреть видео

Идеальная защита точки B от снайпера

Фанаты Complexity могут спать спокойно, пока hallzerk охраняет B на Inferno с такими выстрелами, как здесь.

Невероятная работа снайпера – ролик

Последний коктейль был лишним

Red Canids надолго запомнят то, что стоит осторожнее использовать зажигательные коктейли в зоне, где им самим нужно потом бегать, ведь это стоило им раунда на карте Nuke.

Сел в Молотов и сгорел – смотреть ролик

Ох, уж эти тайминги

Иногда самые зрелищные моменты матча могут быть без единого выстрела, как вот тут.

Идеально разминулись – посмотрите видео

ZywOo это ZywOo, что тут добавить

Матье, как мог, пытался затянуть Team Vitality в финал, но его стараний не хватило.

Эйс от Эрбо – смотрите видео

Слишком легко для Ваховского

Валерий "b1t" Ваховский не чувствовал сопротивления от оппонентов и настолько легко расправился с ними, что это удивило даже тиммейтов.

Валера настало твое время – смотрите ролик

jLGOD на сервере

Юстинас Лекавичус стал настоящим ночным кошмаром для TS, проведя нереальный четвертьфинальный матч с кучей замечательных моментов.

1 против 3 это не проблема – видео

На B сегодня закрыто – посмотрите ролик

"Про не фейкуют"

Ваховский выиграл ментальную дуэль против huNter, ведь тот, очевидно, не знал простой истины CS – профессионалы не фейкуют.

Гениальный дефуз от b1t – смотрите ролик

Румынская магия

Как и его товарищ по команде Юстинас, Михай "iM" Иван может поймать кураж и крушить своих оппонентов, что он доказал на этом турнире в очередной раз и далеко не единожды.

Шикарная пистолетка – видео

Очень важный раунд в финале – посмотрите ролик

Гранаты от EF

Eternal Fire стали главным открытием ESL Pro League Season 20 и этот хайлайт лишь одна из причин этого.

Филигранная работа с "ютилити" – видео

Гениальная синергия jL и Aleksib

Ну и самым гениальным хайлайтом по праву можно считать тот, который фактически гарантировал NAVI победу на турнире. Блестящие свето-шумовые гранаты от Aleksib и непревзойденная точность jL сделали свое дело.

Решающий раунд гранд-финала – смотрите видео

Следующий триумф уже ждет "рожденных побеждать"

Уже в среду, 25 сентября, стартует новый важный турнир, где фанаты киберспорта также ожидают увидеть от NAVI увлекательную игру – BLAST Premier Fall Final 2024. Aleksib и компания будут открывать турнир в 13:00 по Киеву, а их первыми оппонентами после триумфа на ESL Pro League станут Falcons, которые все еще пытаются набрать форму.

В Favbet высоко оценивают шансы Natus Vincere и дают на их победу в матче-открытии коэффициент в 1.18. Победа Falcons кажется гораздо менее вероятным результатом – 5.00. Следить за линиями этого и десятков других турниров можно на сайте Favbet.