Провал після двотижневих тренувальних зборів

Колектив поступився суперникам у першому відкритому відборі до лан-турніру в Швеції з призовим фондом 80 тисяч доларів. Поразка сталася одразу після двотижневого тренувального табору, де команда намагалася подолати проблеми із взаєморозумінням, пише Pley.

Перша половина гри у форматі до однієї перемоги завершилася з рівним рахунком 6 – 6, але після перерви Xcity віддала суперникам лише два раунди в захисті та виграла зустріч.

Слабкі показники зіркових гравців та рейтинг суперника

Головним творцем перемоги Xcity став гравець tuzon, який завершив матч із 21 вбивством та індивідуальним рейтингом 1,59. У складі BC.Game позитивну статистику показав тільки монгольський кіберспортсмен Азбаяр "Senzu" Мунхболд із 18 вбивствами та рейтингом 1,36.

Решта ростеру зіграла нижче очікувань: s1mple закінчив протистояння з рейтингом 0,92, Еміль "Magisk" Реїф отримав 0,97, Аюш "mzinho" Бетболд зібрав 0,78, а росіянин Денис "electroNic" Шарипов набрав лише 0,76.

Ситуацію робить ще більш ганебною той факт, що суперники з Xcity посідають лише 325-те місце у світовому рейтингу VRS, зазначає Dust2, тоді як BC.Game посідає 42-ге місце на момент публікації матеріалу.

Затяжна серія невдач і останній шанс

З моменту приєднання s1mple у липні 2025 року команда зібрала чемпіонів мейджорів, але не може перетворити гучні імена на результати. Негативна серія розпочалася минулого місяця з поразки від 100 Thieves на кваліфікації до Esports World Cup 2026 і продовжилася провалами на відборах до IEM Beijing 2026, STAKE Pulse Beat II та PGL Masters Bucharest 2026.

Після дебютної перемоги на Elisa Esports Breakout Series 1 колектив жодного разу не піднімався вище п'ятого місця. Попри ці невдачі, BC.Game має останню можливість виправити становище у другій відкритій кваліфікації, де розіграють останню путівку на шведський турнір.