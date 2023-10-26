Землетрус у світі Counter-Strike 2: s1mple бере паузу у виступах, NAVI уже знайшли заміну

Найкращий гравець в історії CS:GO – Олександр Костилєв несподівано оголосив, що бере паузу від виступів на невизначений термін, а його колектив NAVI уже навіть підшукав йому заміну. Детальніше – у матеріалі.

Кіберспортивний світ сколихнула несподівана новина про те, що один з найкращих гравців в історії змагального Counter-Strike вирішив призупинити кар’єру, повідомляє 24 Канал.

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Мова про Мессі від світу CS – українського снайпера організації NAVI Олександра Костилєва, більш відомого як s1mple.

Зірка "народжених перемагати" уже пропустив турнір IEM Sydney через проблеми з документами, які змусили тренера колективу Андрія "B1ad3" Городенського сісти на місце гравця самому.

Однак тепер Костилєв оголосив про те, що й узагалі бере паузу у виступах.

Час зробити перерву, як я і хотів, але це лише половина історії. Потрібно розібратися з документами та подбати про інших людей у ​​своєму житті, – написав кіберспортсмен у X.

Така новина неабияк ошелешила усіх вболівальників NAVI, але це ще не все, адже s1mple додав, що навіть не знає чи повернеться до гри за український колектив.

Про перехід в іншу організацію: ніколи не думав про це, але було б цікаво побачити пропозиції, можливо, на rifle (роль ріфлера – ред.), оскільки awp не так сильно впливає на нову гру (мова про відмінності між CS:GO та CS 2 – ред.), – додав Костилєв.

Хто замінить легендарного снайпера?

Одначе, схоже, така новина не стала шоком для менеджменту NAVI.

Як повідомляє портал HLTV, вже йдуть перемовини про придбання на місце Сімпла іншого українського снайпера, який зараз виступає за колектив Team Sprout – Ігоря "w0nderful" Жданова.

Ймовірний наступний снайпер NAVI / Фото з hltv

Попри відхід на неактивну позицію, Олександр Костилєв закликав продовжувати підтримувати NAVI на подальших турнірах.