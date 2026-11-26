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Як зростала аудиторія

Другого дня турніру, 25 листопада, пікова аудиторія сягнула 526 834 глядачів. Рекорд припав на серію, у якій Chinggis Warriors перемогли GOSH (тимчасова назва BC.Game для цього турніру) з рахунком 2:1. Це був найпопулярніший матч дня. Першого дня, 24 листопада, пік становив 455 489 глядачів, тож приріст – 71 345 глядачів, або 15,7%, пише Pley.gg.

Найпопулярнішою грою першого дня стало протистояння FaZe та GOSH із піком у 411 721 глядача. Новий показник на 115 113 глядачів вищий за нього. Дані першого дня не враховують китайські платформи та Steam.tv, тож порівнювати цифри варто з цією поправкою.

Чому всі дивляться на GOSH

GOSH потрапили в найпопулярніший матч обох днів. Першого дня вони зіграли у двох із трьох найбільш переглянутих зустрічей. Поразка 3:13 від FaZe на Mirage зібрала 411 721 глядача, а поразка 1:13 від Liquid на Nuke – 292 155. Аудиторія зростала, а результати команди – ні.

Свою роль зіграла й монгольська аудиторія. Chinggis Warriors родом із Монголії, а у складі GOSH грають Senzu та mzinho. Монголомовні трансляції першого дня зібрали до 40 185 глядачів. Це четвертий результат після англійської, російської та португальської мов.

Як GOSH дійшли до 0:3

Склад BC.Game виступав на Мейджорі під назвою GOSH. Команда у складі Олександра "s1mple" Костилєва, Magisk та Senzu програла всі три серії і поділила останнє місце з DENDELE, пише Dust2. У вирішальній серії GOSH виграли лише Dust2 з рахунком 13:6. Ancient вони віддали 11:13, а Nuke – 10:13.

Для s1mple це перший Мейджор після Остіна і перший, де він потрапив на стикери після переходу гри з CS:GO на CS2. Переможець Stockholm 2021 року в статусі MVP показав на Nuke проти Liquid рейтинг 0,53. Це його другий найгірший результат на карті за всю історію Мейджорів. Найкращий рейтинг, 1,63, s1mple видав проти Chinggis Warriors, яких зараз ставлять на шосте місце в азійському рейтингу VRS. На Ancient він зробив 23 вбивства, а на боці терористів мав рейтинг 2,46.

Найкращим серед GOSH за всю серію став Senzu: 61 вбивство проти 46 смертей і рейтинг 1,42, а на Dust2 він мав 29 вбивств. s1mple завершив із рейтингом 1,22. У Chinggis Warriors найрезультативнішим був Sodbileg "cool4st" Batbaatar з рейтингом 1,26 та 52 вбивствами.

Що далі без s1mple

Третій день став першим без s1mple. HEROIC перемогли FaZe 2:1 (Mirage 13:3, Ancient 11:13, Nuke 13:3), і з Мейджора вибули обидві команди з найпопулярнішого матчу першого дня. Liquid, які грали проти GOSH, зустрічаються з Imperial.

Шлях BC.Game на турнір був непростим: команда змінила регіон з Європи на Азію і звернулася до Valve з апеляцією. Попри зірковий склад, із цього шляху вона отримала хіба що виручку зі стикерів. Dust2 припускає, що після нещодавніх змін у системі стикерів навіть цей дохід може виявитися мізерною втіхою.