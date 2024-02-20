У жовтні 2023 року стало відомо, що зірка NAVI та змагального Counter-Strike загалом – Олександр Костилєв вирішив взяти перерву у професійній кар'єрі, повідомляє 24 Канал.

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Відтоді форма колективу явно пішла на спад, але це вже зовсім інша історія.

19 лютого 2024 року стало відомо що легендарний s1mple повернеться на кіберспортивну сцену, але на в складі "народжених перемагати".

Новина про те, що Костилєв приєднається до арабської команди Falcons на правах місячної оренди ошелешила ігрову спільноту.

Хоча на папері це всього лише коротка оренда, яка може допомогти Олександру набрати форму, серед українських шанувальників кіберспорту виникли неабиякі побоювання, що таким чином s1mple промацує підґрунтя для майбутнього повноцінного трансферу.

Оновлений склад Falcons / Скриншот з HLTV

Хмизу у багаття цих роздумів підкинув коментар CEO Natus Vincere.

Це оренда на місяць. Щодо опцій пролонгації оренди або можливого викупу гравця – поки ми не розголошуємо деталі, – заявив Олексій "ХАОС" Кучеров.

За той місяць, що s1mple працюватиме під керівництвом легендарного тренера Falcons – Денні "zonic" Соренсена, команда візьме участь лише в 1 великому турнірі – BLAST Premier Spring Showdown 2024 з призовим у скромні 135 тисяч доларів.

Зауважте, турнір пройде з 6 по 10 березня 2024 року.

Тепер до цього змагання буде прикуто ще більше уваги, адже те чи зможе Костилєв допомогти новому, нехай і поки що тимчасовому колективу, посісти гідне місце суттєво вплине як на ціну українця, так і на плани великої кількості організацій і NAVI зокрема.