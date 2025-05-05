Олександр "s1mple" Костилєв гратиме за FaZe Clan на правах оренди

Олександр "s1mple" Костилєв повертається до великої сцени. Легендарний український гравець приєднався до FaZe Clan на правах оренди, аби допомогти команді на двох ключових турнірах – IEM Dallas 2025 та BLAST.tv Austin Major 2025.

s1mple гратиме за FaZe Clan

Костилєв, культовий снайпер Natus Vincere, офіційно приєднався до складу FaZe Clan. Українська суперзірка допоможе команді на правах оренди у двох головних турнірах – IEM Dallas 2025 та BLAST.tv Austin Major 2025. Його контракт з FaZe діятиме до завершення Austin Major, повідомляє 24 Канал з посиланням на HLTV.

Дивіться також Natus Vincere відвойовують позиції в глобальному рейтингу команд HLTV

Це повернення s1mple на професійну сцену відбувається після тривалої перерви. Він не виступав у складі NAVI з жовтня 2023 року, коли оголосив про паузу. Востаннє s1mple грав за Falcons на правах оренди на європейському RMR до Шанхайського мейджора, однак контракт було достроково розірвано після провалу кваліфікації.

FaZe підписали s1mple як заміну Гельвійсу "broky" Саукантсу, який тимчасово покинув активний склад через невдалий старт сезону. Команда сподівається, що український гравець додасть їм стабільності та досвіду. За перші чотири місяці року FaZe змогли досягти лише четвертого місця на PGL Cluj-Napoca та третього на PGL Bucharest, провалившись у плей-офф на IEM Melbourne та завершивши BLAST Rivals на 5-6 позиції.

Це вже не перший раз, коли s1mple грає поза NAVI. У 2024 році він тимчасово виступав за Falcons, зокрема на BLAST Premier Spring Showdown. Його контракт із NAVI, підписаний наприкінці 2022 року, діє ще близько шести місяців. Майбутнє гравця лишається невизначеним – ще у квітні він натякав на наявність пропозицій і визнавав, що його трансферна вартість знижується.

Варто зазначити, що поряд із s1mple в команду приходить Джонатан "EliGE" Яблоновські, його колишній товариш по команді Liquid у 2016 році. Тоді обоє досягали високих результатів, включаючи друге місце на ESL One Cologne. Тож є шанс, що і зараз обоє покажуть високі результати.

s1mple дебютує у складі FaZe вже 19 травня на IEM Dallas – це стане останнім етапом підготовки команди перед стартом їхньої кампанії на Austin Major, де вони розпочнуть виступ зі Stage 2.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!