s1mple будет играть за FaZe Clan

Костылев, культовый снайпер Natus Vincere, официально присоединился к составу FaZe Clan. Украинская суперзвезда поможет команде на правах аренды в двух главных турнирах – IEM Dallas 2025 и BLAST.tv Austin Major 2025. Его контракт с FaZe будет действовать до завершения Austin Major, сообщает 24 Канал со ссылкой на HLTV.

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Это возвращение s1mple на профессиональную сцену происходит после длительного перерыва. Он не выступал в составе NAVI с октября 2023 года, когда объявил о паузе. В последний раз s1mple играл за Falcons на правах аренды на европейском RMR до Шанхайского мейджора, однако контракт был досрочно расторгнут после провала квалификации.

FaZe подписали s1mple в качестве замены Хельвийсу "broky" Саукантсу, который временно покинул активный состав из-за неудачного старта сезона. Команда надеется, что украинский игрок добавит им стабильности и опыта. За первые четыре месяца года FaZe смогли достичь лишь четвертого места на PGL Cluj-Napoca и третьего на PGL Bucharest, провалившись в плей-офф на IEM Melbourne и завершив BLAST Rivals на 5-6 позиции.

Это уже не первый раз, когда s1mple играет вне NAVI. В 2024 году он временно выступал за Falcons, в частности на BLAST Premier Spring Showdown. Его контракт с NAVI, подписан в конце 2022 года, действует еще около шести месяцев. Будущее игрока остается неопределенным – еще в апреле он намекал на наличие предложений и признавал, что его трансферная стоимость снижается.

Стоит отметить, что наряду с s1mple в команду приходит Джонатан "EliGE" Яблоновски, его бывший товарищ по команде Liquid в 2016 году. Тогда оба достигали высоких результатов, включая второе место на ESL One Cologne. Поэтому есть шанс, что и сейчас оба покажут высокие результаты.

s1mple дебютирует в составе FaZe уже 19 мая на IEM Dallas – это станет последним этапом подготовки команды перед стартом их кампании на Austin Major, где они начнут выступление со Stage 2.

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