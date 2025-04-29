Какое место сейчас занимает Natus Vincere

Портал HLTV обновил свой глобальный рейтинг лучших команд мира по Counter-Strike 2. Украинский коллектив Natus Vincere поднялся на одну строчку и теперь занимает четвертое место. Это небольшой, но важный сдвиг для команды, которая последние месяцы переживала серьезный спад, пишет 24 Канал.

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Лидером рейтинга остаются французы из Team Vitality , на втором месте – Team Spirit, третье занимает MOUZ.

, на втором месте – Team Spirit, третье занимает MOUZ. В тридцатку лучших вернулась еще одна украинская команда – B8 . Она поднялась на четыре позиции и теперь занимает 28 место.

. Она поднялась на четыре позиции и теперь занимает 28 место. Passion UA тоже улучшила свои результаты, взлетев сразу на 27 позиций – теперь она на 81 месте.

Еще в начале апреля ситуация для NAVI выглядела менее обнадеживающей. Тогда команда в очередной раз потеряла позиции в рейтинге HLTV, опустившись на пятое место. Это стало следствием результатов на турнире BLAST Open Spring 2025, где NAVI проиграли Team Spirit буквально в шаге от финала, а также того, что организация Aurora купила команду Eternal Fire, которая до этого была пятой. Судя по всему, объединение их результатов подняло команду в списке. До этого NAVI уже теряли позиции после неудачного выступления на Perfect World Shanghai Major 2024. Тогда команда сначала опустилась с первого места на второе, а впоследствии – на третье.

Напомним, Natus Vincere удерживали лидерство в рейтинге HLTV на протяжении 11 недель подряд. Это достижение было важным не только с точки зрения престижа, но и для репутации: место в списке HLTV влияет на приглашение на турниры, видимость команды в киберспортивной экосистеме и ее общую популярность. Сам рейтинг формируется на основе результатов команд на международных турнирах и является одним из главных ориентиров для индустрии, рядом с собственным рейтингом Valve.

Несмотря на трудности, NAVI остаются одной из самых известных киберспортивных организаций мира. По итогам 2024 года их команду по CS2 назвали самой популярной среди зрителей – она набрала 64,85 миллиона часов просмотров, обогнав FaZe Clan. Вся организация Natus Vincere, объединяющая 16 команд в различных дисциплинах, заняла пятое место среди самых популярных киберспортивных клубов мира с 571 миллионом часов просмотра.

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