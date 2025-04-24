Как это было

Решающий матч, который гарантировал NAVI Junior место в плей-офф турнира PGL Wallachia Season 4, прошел 23 апреля. Команда встретилась с Falcons, сообщает 24 Канал со ссылкой на NAVI.

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NAVI Junior начали групповой этап чемпионата с двух поражений – от Aurora и BetBoom. Это означало, что больше они не имеют права на ошибку: еще одно поражение и они вылетают. Однако после этого игроки украинской команды победили Talon и Nigma Galaxy.

Последний матч группового этапа оказался чрезвычайно напряженным, но заслуженную победу в нем одержали именно наши юниоры. В итоге NAVI Junior вышли в плей-офф турнира,

– говорится в объявлении киберспортивной организации.

Плей-офф чемпионата уже стартовал сегодня, 24 апреля. NAVI Junior прямо сейчас играют против Team Spirit. Если они победят, то дальше встретятся или с Team Liquid, или с Tundra Esports, в зависимости от того, кто одержит победу в их поединке сегодня.

Напомним, PGL Wallachia Season 4 проходит с 19 по 27 апреля 2025 года в Бухаресте. Это оффлайновый турнир, который разыгрывает 1 миллион долларов, из которых победитель забирает 300 000 долларов. Для второго места предусмотрено 175 000 долларов, а для третьего – 120 000 долларов.

Прошлый третий сезон основная команда NAVI завершила за 10 месте, получив 20 000 долларов. Это означает, что NAVI Junior уже поднялись выше в результатах, чем колектив Natus Vincere.

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