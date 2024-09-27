Українець Олександр Костильєв, відомий як s1mple, повернеться до змагань, але зіграє не за NAVI

Після тривалої перерви у великих турнірах відомий український кіберспортсмен s1mple повертається на сцену Counter-Strike 2, але тільки на короткий час. Його новою командою стане Team Falcons.

Що відомо

"Легендарний гравець NAVI Олександр "s1mple" Костилєв повертається з інактиву. Протягом трьох наступних місяців, включаючи кваліфікацію на Perfect World Shanghai Major 2024, він виступатиме за Team Falcons на правах оренди", – йдеться в дописі на сайті Natus Vincere.

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Цікаво, що лише наприкінці серпня s1mple заявив, що, хоча й розглядає можливість повернення до кіберспорту після паузи, яку він взяв у жовтні 2023 року, все ж станеться це не надто швидко, оскільки зараз він зосереджується на інших справах. Він додав, що "знайшов стосунки" і "нарешті відчув себе щасливим", тож раннього повернення на кіберспортивну сцену ніхто не очікував – з того моменту пройшло трохи більше місяця.

Але частково його слова таки справдилися. "NaVi не потрібен s1mple, Саші потрібні NaVi", – заявив Костилєв у серпні й пішов до Team Falcons.



s1mple разом із b1t на ESL Pro League / Фото HLTV

Головний тренер Falcons Danny "zonic" Sørensen заговорив про необхідність змін одразу після того, як його команда вилетіла з осіннього фіналу. s1mple займе місце Альваро "SunPayus" Гарсії у стартовій п'ятірці. Іспанець, шостий у торішньому рейтингу 20 найкращих гравців року, мав деякі проблеми останнім часом.

Цього року у Falcons був лише один вдалий фініш на великих подіях — півфінал IEM у Катовіце в лютому, одразу після того, як вони повернулися в зимове міжсезоння, але з того часу вони не змогли повторити цей успіх. Команда не змогла продемонструвати ознак поліпшення, навіть після приєднання Петера "dupreeh" Расмуссена в березні.

Чи зможе s1mple допомогти команді вигравати, покаже час. Олександр Костилєв є триразовим володарем титулу "Гравець року" та ще двічі посідав друге місце. Його називаються "талантом покоління", тож шанси на перемоги великі.