Saints Row у центрі скандалу: трейлери потопають в дизлайках, а геймерам грубіянять у твітері

Розробники з Volition нещодавно оголосили про перезапуск франшизи Saints Row, проте отримали зовсім не ту реакцію спільноти на яку очікували. Детальніше про ситуацію у матеріалі.

У мережі ще не встигло з'явитися вдосталь деталей майбутнього перезапуску серії Saints Row, а тисячі фанатів уже відхрещуються від проєкту та звинувачують розробників у "зраді Святих" на що ті своєю чергою досить невміло відповідають у твітері.

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Отож, чималій кількості фанатів серії не сподобався зовнішній вигляд та манери нових головних героїв, про що вони поспішили заявити в соціальних мережах та на Ютубі, "нагородивши" перший трейлер проєкту великою кількістю дизлайків.

Окрім цього, масла у вогонь підлили висловлювання офіційного акаунта гри у твітері, адміністратори якого не вельми вдало добирають слова у спілкуванні з невдоволеними фанатами. Так, одного з відданих шанувальників франшизи обізвали хейтером, а інших звинуватили в передчасних судженнях та низці подібних речей.

Я знаю, що ви не станете мене слухати, але якщо ви хочете, щоб фанати заспокоїлися і перестали вас діставати, то може вам варто замінити цих клоунів справжніми "Святими" (яким навіть не обов'язково бути героями зі старих ігор, а просто хоча б виглядати як гангстери)? Це б усунуло більшу частину невдоволення, спрямованого на вашу адресу, – написав розробникам у твітері користувач Gavinator6429.

Реакцією творців проєкту на подібне звернення стала доволі неприємна "гіфка", яка образила почуття користувача.

Таке відношення до власних шанувальників обурило тисячі геймерів й вони заходилися захищати товариша, адресуючи гнівні пости на адресу розробників, а ті продовжували вельми незграбно на них відповідати, стверджуючи що це все "шокова реакція від новизни" і фанати "ще нічого толком не бачили, щоб критикувати гру".

Опісля словесних баталій в мережу виклали вже другий за рахунком трейлер проєкту, який детальніше знайомить геймерів з місцем дії гри містом Санто-Ілес та його бандами, а також розповідає подробиці про трійку головних героїв.

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На превеликий жаль для розробників, друге відео спіткала доля дебютного трейлера і його теж почали масово засипати дизлайками. ​

Ця гра розділить усю фанатську базу, – стверджує користувач Jade Nguyen у коментарі з найбільшою кількістю лайків.

І схоже, що він має рацію, адже суперечки в мережах і далі не вщухають. Попри те, що знаходяться й ті, хто захищає проєкт, здається, що більшість "олдскульних" фанатів все ж невдоволені подібним перезапуском, а тому можна припустити, що на гру очікує не лише буря невдоволення після анонсу, а й погані продажі та оцінки в майбутньому, тому розробникам, на нашу думку, все ж слід прислухатися до побажань шанувальників поки не стало надто пізно.

Реліз Saints Row заплановано 25 лютого 2022 року на ПК і консолях.