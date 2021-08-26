На відкритті виставки Gamescom розробники зі студії Violation та видавці Deep Silver поділилися довгоочікуваним трейлером перезапуску популярної серії Saints Row, яка довгий час вважалася основним конкурентом франшизи GTA.

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Перезапуск серії

Отож новий проєкт не отримав ні підзаголовку, ні цифри в назві, а все тому, що він стане своєрідним приквелом до усіх попередніх частин та розповість абсолютно нову історію становлення банди "Святих".

За, словами розробників, у грі не буде старих улюблених гравцями персонажів – їх замінять нові колоритні герої. Також очікується, що мапа майбутньої гри стане "найбільшим і найкращим майданчиком для розваг" в історії франшизи. Пригоди геймерів перемістяться до великого міста Санто-Ілес, в якому жорстокі банди ведуть криваву боротьбу за владу.

Саме з цього розпочнеться шлях "Святих". Гравцю належить взяти під контроль молодого боса амбітного угруповання і дати бій місцевим авторитетам, щоб захопити владу над містом. Геймери зможуть побудувати власну кримінальну імперію, об'єднавши під своїм контролем унікальних персонажів, як це було у класичних іграх серії. Також нікуди не подінеться можливість створення головного героя у детальному редакторі персонажів.

Перший трейлер перезапуску Saints Row



Розробники також завірили, що для перезапуску Saints Row вони використовували абсолютно новий ігровий рушій. До того ж під час процесу створення гри, команда не залучала старі напрацювання, а розробляла механіки з нуля.

За словами творців проєкту, геймплей буде містити в собі всі сучасні елементи ігор з відкритим світом: гравці зможуть купувати нерухомість, вільно досліджувати вулиці міста і використовувати найрізноманітніші види транспорту. З попередніх частин в перезапуск також повернеться знайома для гравців система навичок персонажа та набір членів банди.

Реакція геймерів

Банда "святих" з трейлера / зображення saintsrow.com

Попри все це, фанати серії, схоже, розділилися на два табори. Далеко не всіх влаштував новий трейлер та підхід розробників до історії франшизи, про що зокрема свідчить переважання дизлайків над лайками під офіційним відео на YouTube.

Перш за все, більшість геймерів невдоволені відсутністю культових персонажів серії та зовнішнім виглядом нових героїв, стверджуючи, що вони більше схожі на "школярів, що прогулюють уроки", ніж на сувору кримінальну організацію, якою були "святі" у перших частинах Saints Row. Деякі навіть стверджують, що ворожа банда з відео виглядає більш схожою на "святих", ніж ті самі.

Цікаво те, чи приймуть розробники ці зауваження до уваги й чи встигнуть щось виправити, адже реліз Saints Row заплановано вже на початку 2021 року, а саме 25 лютого на ПК і консолях.