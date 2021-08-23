Місяць тому ми розповідали про доволі суперечливе рішення компанії Rockstar Games. Річ у тім, що вона дуже активно почала боротися з популярними фанатськими модифікаціями для старих ігор з серії Grand Theft Auto.

Детальніше Фанатські роботи тут не пройдуть: розробники GTA почали боротися з популярними модифікаціями

Офіційної інформації від представників цієї компанії не послідувало, а тому такий недолік вирішили виправити різноманітні інсайдери. Вони стверджують, що Rockstar Games зараз активно працює над ремастерами одразу трьох відеоігор: GTA III, GTA Vice City та GTA San Andreas. Також вони додають, що в такий спосіб представники компанії готуються до виходу цих оновлених версій (позбуваються конкурентів).

Вони заборонили чимало відомих модифікацій, а серед таких модів можна навіть знайти своєрідні ремастери цих старих ігор. Наприклад, моддер з нікнеймом MrVicho13 займався відтворенням GTA San Andreas на базі GTA V, а загалом його робота мала дійсно гарний вигляд. Знаходилася вона на ранній стадії розробки, а також відомо, що ентузіаст навіть не починав працювати над місіями.

Фанатський ремастер GTA San Andreas: відео

А от моддер з нікнеймом lunchxbles тривалий час працював над відтворенням GTA Vice City на базі GTA V. Його модифікація також мала гарний вигляд, а взагалі він навіть встиг перенести деякі місії з оригінальної версії.

Фанатський ремастер GTA Vice City: відео

На жаль, зараз ці модифікації заборонені, а завантажити їх можна лише на тих ресурсах, з якими Rockstar Games ще не працювала. Цікаво лише, чи будуть офіційні ремастери схожі на ці популярні фанатські роботи. Напевно, відповідь на це питання можна буде дати лише тоді, коли відбудеться відповідна презентація.