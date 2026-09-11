Нові власники Electronic Arts хочуть об'єднати її з іншою компанією в гігантську мегакорпорацію

Саудівська Аравія розглядає можливість об'єднання геймінгового гіганта Electronic Arts із власною компанією Savvy Games. Такий крок відбувся лише через місяць після викупу видавця за мільярди доларів.

Плани створення ігрового гіганта

Угоду про перехід EA у приватну власність інвесторів на чолі з Державним інвестиційним фондом Саудівської Аравії за 55 мільярдів доларів закрили 4 серпня 2026 року. Тепер нові власники прагнуть об'єднати видавця з групою Savvy Games, яку створили у 2021 році для мільярдних інвестицій у галузь. Головною метою цієї групи назвали досягнення лідерства в ігровій індустрії до 2030 року. Про це пише GamesRadar.

Об'єднання відбудеться тільки після того, як Savvy закриє угоду з купівлі китайської студії Moonton за 6 мільярдів доларів. Представники EA та інвестиційного фонду відмовилися від коментарів.

У разі успіху злиття спортивні франшизи EA опиняться під одним дахом із мобільними хітами Pokemon Go та Monopoly Go від компанії Scopely. Саудівська Аравія вже вклала 38 мільярдів доларів у розбудову Savvy, тому купівля та об'єднання одного з найбільших видавців США за 55 мільярдів доларів може викликати серйозну увагу антимонопольних органів.

Побоювання розробників та майбутнє компанії

Купівля викликала хвилю занепокоєння серед працівників через можливі масові звільнення задля скорочення щорічних витрат на 700 мільйонів доларів. Проте компанія заспокоює:

Наша творча свобода та цінності, орієнтовані на гравців, залишаться недоторканими,

– прокоментувало керівництво EA.

Попри ці заяви, співробітники побоюються цензури з боку нового керівництва.

Проєкти просто не отримають схвалення, якщо вони чітко не відповідають бажанням уряду Саудівської Аравії,

– розповів один зі співробітників EA.

Нова стратегія Саудівської Аравії може суттєво змінити звичну роботу компанії та вплинути на розробку майбутніх ігрових проєктів.