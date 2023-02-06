Попри зростання присутності концертів за відеоіграми й навіть класичних радіостанцій, які присвячують час музиці з відеоігор, унікальна категорія на премії Греммі є, мабуть, найпоширенішим проявом оцінки музики з відеоігор за останні роки.

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Греммі за саундтрек до відеогри

Першою в історії переможницею Греммі за найкращий саундтрек до відеоігор оголосили Стефані Економу. Вона створила саундтрек Dawn of Ragnarok для гри Assassin's Creed Valhalla.

У своїй промові дівчина відзначила тих, хто невтомно боровся, щоб створити цю категорію. Вона подякувала The Recording Academy за надану честь і за підтвердження "сили ігрової музики".

Саундтрек Dawn of Ragnarok: дивіться відео

Гра Assassin's Creed Valhalla не була ідеально сприйнята критиками чи шанувальниками, але вона, безумовно, отримала приголомшливу кількість додаткового вмісту та стала однією з найуспішніших ігор Ubisoft.