Втрачена симфонія космосу: відомий композитор показав, як могла звучати скасована Mass Effect

Відомий композитор Остін Вінторі поділився з геймерами 22 хвилинами концептів музики для скасованої відеогри Mass Effect Universe.

Скасування наступної частини Mass Effect після закриття BioWare стало шоком для всіх в індустрії. Нові подробиці про гру з'являються щодня, і цього разу шанувальники дізналися, якою могла бути її музична атмосфера, інформує Kotaku.

Мрія життя та втрачений космос

Відомий композитор Остін Вінторі, знаний за роботою над іграми Journey та Banner Saga, вів серйозні переговори з розробниками космічної саги протягом кількох років.

Він прагнув створити звуковий супровід для наступної частини гри, яку всередині компанії охрестили Mass Effect: Universe. Музикант зізнався, що франшиза залишається його улюбленою у житті, а робота над нею була проєктом його мрії.

Попри те, що угоду з видавництвом Electronic Arts так і не фіналізували, Вінторі встиг записати близько 20 хвилин концептуальних музичних напрацювань, якими поділився невдовзі після новин про скасування.

Концепт саундтреку: дивіться відео

Для створення цих матеріалів композитор залучив повноцінний оркестр із Лос-Анджелеса. Загалом музикант оприлюднив вісім композицій, серед яких опинилася також його власна варіація знаменитої теми з серії.

Автор підкреслив, що не знав сюжетних деталей майбутньої гри, тому його треки відображають лише загальну атмосферу та емоційний вайб.

Колишні розробники та залучені фахівці продовжують ділитися подробицями про скасовану гру, яка мала запропонувати гравцям цікаву шпигунську історію про галактичну холодну війну.

Своєю чергою, фанатська спільнота активно бореться за збереження серії Mass Effect: петиція зібрала вже понад 240 тисяч підписів.