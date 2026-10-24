Галактична війна та повернення Ліари – у мережу потрапили подробиці скасованої Mass Effect

У мережу спершу потрапив ранній трейлер гри, а невдовзі з'явилися й розлогі подробиці сюжету скасованого проєкту, інформує Dantics у X.

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Шпигунський трилер замість звичної війни

Контент-мейкер Dantics, який входив до ради спільноти BioWare (група фанатів, які консультували студію), розкрив детальні подробиці ігрового процесу та історії.

За його словами. розробники перенесли події гри більш ніж на 600 років у майбутнє після завершення війни з Женцями.

Замість Капітана Шепарда гравці мали створити власного агента N7, концепцію якого автори натхненно будували навколо образів Джеймса Бонда та Джона Віка.

Автори зберегли спадщину Шепарда незалежно від фіналу третьої частини, тому гравцям не довелося б обирати один канонічний варіант.

Події Mass Effect: Universe розгорталися в умовах галактичної холодної війни між трьома основними силами. Перший альянс сформували людство, крогани, батаріанці та інші види. Друге угруповання створили традиційні раси Ради. Третьою супердержавою стали ґети, які збудували колосальні мегаструктури та продемонстрували свій технологічний стрибок.

Замість чергового вторгнення космічних монстрів автори зосередили сюжет на політичному протистоянні, таємничому ворогу за лаштунками та зв'язку Чумацького Шляху з галактикою Андромеда.

Також у гру планували повернути Ліару Т'Соні у статусі могутної матріарха азарі, яку вже можна було помітити у злитому трейлері.

Блогер також поділився деталями ігрового процесу. Зокрема, він розповів, що для головного героя впровадили експериментальні імпланти, які дозволяли бачити крізь стіни, зчитувати електронні системи, зламувати обладнання та дистанційно спричиняти аварії.

Деталі від блогера: дивіться відео

Гравцям запропонували свободу проходження місій у стилі серії Hitman із жорстокими ближніми нейтралізаціями. Напарники могли вступати у конфлікти між собою, а романтичні лінії зберігали дорослий характер.

Попри те, що студію BioWare закрили, спільнота не полишає надій на відродження серії. Фанати вже навіть створили петицію #SaveMassEffect, яка швидко збирає тисячі підписів у мережі.