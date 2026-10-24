Галактическая война и возвращение Лиары – в сети появились подробности об отмененной Mass Effect

Сначала в сеть попал ранний трейлер игры, а вскоре появились и подробные сведения о сюжете отмененного проекта, сообщает Dantics в X.

Реклама Adv

Шпионский триллер вместо привычной войны

Контент-мейкер Dantics, входивший в Раду сообщества BioWare (группа фанатов, консультировавших студию), раскрыл подробности игрового процесса и сюжета.

По его словам, разработчики перенесли события игры более чем на 600 лет в будущее после завершения войны с Жнецами.

Вместо капитана Шепарда игрокам предстояло создать собственного агента N7, концепцию которого авторы вдохновенно строили вокруг образов Джеймса Бонда и Джона Уика.

Авторы сохранили наследие Шепарда независимо от финала третьей части, поэтому игрокам не пришлось бы выбирать один канонический вариант.

События Mass Effect: Universe разворачивались в условиях галактической холодной войны между тремя основными силами. Первый альянс сформировали человечество, кроганы, батарианцы и другие виды. Вторую группировку создали традиционные расы Совета. Третьей сверхдержавой стали геты, которые построили колоссальные мегаструктуры и продемонстрировали свой технологический скачок.

Вместо очередного вторжения космических монстров авторы сосредоточили сюжет на политическом противостоянии, таинственном враге за кулисами и связи Млечного Пути с галактикой Андромеда.

Также в игру планировали вернуть Лиару Т'Сони в статусе могущественной матриарха азари, которую уже можно было заметить в слитом трейлере.

Блогер также поделился деталями игрового процесса. В частности, он рассказал, что для главного героя внедрили экспериментальные имплантаты, которые позволяли видеть сквозь стены, считывать электронные системы, взламывать оборудование и дистанционно вызывать аварии.

Подробности от блогера: смотрите видео

Игрокам предложили свободу прохождения миссий в стиле серии Hitman с жестокими ближними нейтрализациями. Напарники могли вступать в конфликты между собой, а романтические линии сохраняли взрослый характер.

Несмотря на то, что студию BioWare закрыли, сообщество не теряет надежды на возрождение серии. Фанаты уже даже создали петицию #SaveMassEffect, которая быстро собирает тысячи подписей в сети.