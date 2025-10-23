Гонконзький видавець EC Digital Entertainment анонсував перевипуск кримінального бойовика Scarface: The World is Yours, розробленого студією Radical Entertainment. Через технічну помилку гра передчасно вийшла в магазині Epic Games Store за ціною 30 доларів, повідомляє 24 Канал.

На тлі цього розробники пообіцяли прискорити її реліз у Steam. На старті гра отримає безкоштовне доповнення, яке покращує графіку за допомогою "методів ШІ". За бажанням ці візуальні поліпшення можна буде вимкнути.

Сюжет гри є альтернативною версією подій фільму "Обличчя зі шрамом". У ній Тоні Монтана виживає після нападу найманців Алехандро Саси на його віллу. Залікувавши рани, він починає з нуля відновлювати свою кримінальну імперію.

Трейлер Scarface: The World is Yours – дивіться відео:

Що відомо про гру Scarface: The World is Yours?

Scarface: The World is Yours належить до жанру пригодницьких екшенів у відкритому світі, і за концепцією її часто порівнювали з серією Grand Theft Auto. Однак гра мала низку унікальних особливостей, які виділяли її на тлі конкурентів.

Основною метою гравця було відновлення кримінальної імперії Тоні Монтани в Маямі, захоплення територій у ворожих банд та відмивання грошей через легальні бізнеси.

Крім стрілянини та місій, значна частина ігрового процесу була присвячена економіці: гравець вів переговори про ціни на товар, купував підприємства-прикриття по всьому місту та вкладав гроші в предмети розкоші для підвищення своєї репутації.

Цікаві факти!



● Хоча Аль Пачіно не озвучив головного героя, він особисто вибрав актора на заміну – Андре Сольюццо, який майстерно зімітував голос Тоні.



● Також у грі можна почути голоси інших відомих акторів, зокрема Стівена Бауера та Роберта Лоджі, які знімалися в оригінальному фільмі, а також Джеймса Вудса та Ice-T.



● Гра запам'яталася і своїм масштабним ліцензованим саундтреком, що включав музику 80-х та композиції Джорджо Мородера з кінострічки.

Оригінальна Scarface: The World is Yours вийшла в жовтні 2006 року на ПК, PlayStation 2 та Xbox, а згодом дісталася Nintendo Wii. Гра отримала змішані, але загалом позитивні відгуки – 71–76% на Metacritic.

Гра розійшлася тиражем у 2 мільйони копій за перші сім місяців. Також планувався сиквел під назвою Scarface: Empire, але його скасували після того, як у 2008 році права на франшизу перейшли до Activision разом із купівлею студії Radical Entertainment.