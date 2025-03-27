Кооперативна відеогра про побудову наркоімперії розриває Steam

Нова кооперативна відеогра про торгівлю наркотиками під назвою Schedule 1 набула шаленої популярності в Steam. Детальніше про особливості проєкту – у матеріалі.

Гра Schedule 1, розроблена студією TVGS, 24 березня вийшла у ранньому доступі в Steam і лишень за кілька днів стала справжнім хітом, повідомляє 24 Канал.

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Чи готові ви пуститися берега?

У історії інді-ігор було багато випадків успіху, наприклад нещодавно горрор Eyes Never Wake став вірусним, бо змушує геймерів ховатися від монстрів у реальному житті. Тепер нова забавка з досить унікальною концепцією розриває чарти Steam.

Мова про Schedule 1 одночасна кількість користувачів якої перевищила 142 000 осіб (за даними порталу SteamDB) та продовжує зростати всього за два дні після релізу.

Проєкт дарує гравцям змогу приміряти на себе роль дрібного торговця наркотиками, який збирається з нуля побудувати справжню імперію, якій позаздрив би сам Пабло Ескобар.

Для цього гравці повинні створювати різні "продукти", використовуючи виробничі процеси та рецепти, щоб задовольнити "специфічні потреби" своїх клієнтів. На заваді у цій справі їм стануть правоохоронні органи та конкуренти з картелів.

Трейлер проєкту: дивіться відео

Окремою родзинкою гри стало те, що вона має кооперативний режим для кількох гравців, який дозволяє весело провести час з друзями. Відгуки на проєкт на платформі Valve знаходяться на відмітці у "виключно схвальні", а 98% з понад 8 тисяч рецензій є позитивними.

Наразі Schedule 1 доступна в Steam зі знижкою у 15% та коштує 352 гривні (повна ціна 415).