Колишня директорка з маркетингу Valve Моніка Гаррінгтон, яка разом із колишнім чоловіком Майком Гаррінгтоном стояла біля витоків компанії, розповіла про труднощі з просуванням Half-Life, передає 24 Канал.

Дивіться також У Assassin’s Creed Shadows виявили острів, населений виключно котиками

Виявилося, що на початку продажів покупці майже не звертали уваги на коробки з грою, попри її якісне виконання. Half-Life постачалася в яскраво-оранжевій упаковці з логотипом "лямбда" на обкладинці, але цього виявилося недостатньо, розповіла Гаррінгтон в інтерв'ю PC Gamer.

Щоб змінити ситуацію, Valve звернулася до видавця Sierra з проханням додати на коробки новий елемент – наліпку "Гра року" (Game of the Year). Оскільки Half-Life отримала дуже теплий прийом від критиків, правдивість цього твердження не викликала сумнівів. Спершу наліпку почали клеїти на вже випущені копії, а згодом Sierra перевидала гру з оновленою обкладинкою.



Half-Life з позначкою "Гра року" / Фото Valve

Ця стратегія виявилася успішною і значно підвищила продажі Half-Life. Гаррінгтон зазначила, що Valve першою застосувала такий маркетинговий прийом для просування свого продукту.

Зараз використання відзнак на кшталт "Гра року" є поширеною практикою в ігровій індустрії, навіть для проєктів, які не отримували офіційних нагород.

Останнім часом багато працівників сьогодні популярних компаній, студій чи видавців діляться секретами успіху або розробки ігор. Так нещодавно колишній технічний директор Rockstar North розповів, як працює штучний інтелект автомобілів поліції в GTA 3.