Бывшая директор по маркетингу Valve Моника Гаррингтон, которая вместе с бывшим мужем Майком Гаррингтоном стояла у истоков компании, рассказала о трудностях с продвижением Half-Life, передает 24 Канал.

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Оказалось, что в начале продаж покупатели почти не обращали внимания на коробки с игрой, несмотря на ее качественное исполнение. Half-Life поставлялась в ярко-оранжевой упаковке с логотипом "лямбда" на обложке, но этого оказалось недостаточно, рассказала Гаррингтон в интервью PC Gamer.

Чтобы изменить ситуацию, Valve обратилась к издателю Sierra с просьбой добавить на коробки новый элемент – наклейку "Игра года" (Game of the Year). Поскольку Half-Life получила очень теплый прием от критиков, правдивость этого утверждения не вызывала сомнений. Сначала наклейку начали клеить на уже выпущенные копии, а затем Sierra переиздала игру с обновленной обложкой.



Half-Life с пометкой "Игра года" / Фото Valve

Эта стратегия оказалась успешной и значительно повысила продажи Half-Life. Гаррингтон отметила, что Valve первой применила такой маркетинговый прием для продвижения своего продукта.

Сейчас использование наград вроде "Игра года" является распространенной практикой в игровой индустрии, даже для проектов, которые не получали официальных наград.

В последнее время многие работники сегодня популярных компаний, студий или издателей делятся секретами успеха или разработки игр. Так недавно бывший технический директор Rockstar North рассказал, как работает искусственный интеллект автомобилей полиции как работает искусственный интеллект автомобилей полиции в GTA 3.