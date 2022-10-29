"Супергру" планують випустити в березні 2026 року. За деякими чутками, можливо, на гру вплинули такі популярні ігри, як Roblox від однойменного розробника.

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"Супергра" від Sega

Sega — це ім'я, яке стало синонімом ігор для багатьох гравців. 62-річна японська компанія відповідає за такі легендарні франшизи, як "Їжак Сонік" які досі продовжують формувати індустрію.

Популярність Sega зовсім нещодавно відродилася. Частково це відбулося завдяки успіху фільму про їжака Соніка та цікавості до Sonic Frontiers у відкритому світі.

Керівництво компанії роками боролося за переосмислення бренду після провалу Dreamcast, який змусив Sega залишити ринок виробництва консолей на початку 2000-х років.

Об'єднавши улюблених шанувальниками персонажів з усієї довгої історії компанії, "Супергра" Sega може допомогти компанії конкурувати з такими яскравими й популярними іграми як Fortnite від Epic.

Популярні герої компанії / Sega

Стаття від Eurogamer показує, що останній річний звіт Sega містить плани випустити свою "Супергру" в березні 2026 року, і що в назві буде зроблено великий акцент на розбудові спільноти шанувальників.

У повідомленні генерального директора Sega Харукі Сатомі, включеному до річного звіту, зазначено, що назва не буде зосереджена лише на геймерах, а також і на стримерах, які транслюють гру, і глядачах, які дивляться їхні відео.