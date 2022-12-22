Ми готові побитися об заклад, що коли більшість людей чує слово "покемон", то в голові одразу зринає образ саме жовтого персонажа із червоними щічками. Однак, як би дивно це не було, нове дослідження показує, що Пікачу не потрапив до десятки найпопулярніших покемонів у 2022 році.

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Якщо ви не слідкуєте за долею франшизи Pokemon, то спішимо повідомити вам, що вже зовсім скоро постійні головні герої аніме серіалу Еш та Пікачу підуть на заслужений відпочинок, а їх місце посядуть нові персонажі.

Та ніхто не викреслить їх з історії геймінгу, адже у численних іграх та навіть останніх Pokemon Scarlet та Violet для Nintendo Switch все ще можна знайти жовтенького улюбленця мільйонів.

Трейлер Pokemon Scarlet and Violet: відео

Попри це, популярність Пікачу все ж падає. Це можна констатувати з дослідження шанувальника франшизи, який зібрав і проаналізував пошукові дані Google, Yahoo і Bing у 2022 році, щоб скласти список 10 найпопулярніших покемонів.

Чарізард в аніме / зображення з bulbapedia.bulbagarden.net

Отримані результати стверджують, що пальму першості у цьому питанні цьогоріч здобув Чарізард з дивовижним показником у 240 700 пошукових запитів на місяць. Слідом за ним розташувалися Гардевойр (158 400 запитів) та Сильвеон (137 300 запитів).

Повний рейтинг виглядає наступним чином: